A színek, a szagok és a depresszió hatással vannak egymásra!

Télen, a rövidülő nappalok, a kevés napfény és a hideg időjárás mindannyiunkat megvisel, ez pedig hatással lehet a lelkiállapotunkra. Nem csoda, hogy ebben az évszakban az általában borongós idő a hangulatunkat is nagyban befolyásolja. Ilyenkor többen érzik levertebbnek magukat, mint az év bármely másik szakaszában. A szezonális depresszió jellemzően télen bukkan fel, amikor az időjárás miatt sokkal szívesebben választjuk az otthon melegét, ahelyett hogy kimozdulnánk szeretteinkkel, barátainkkal. Az alapból is érzékenyebb személyekre ilyenkor gyakrabban törhet rá depresszió vagy szorongás. Sok jele lehet annak, ha valaki ebben a betegségben szenved.

Szürke, nem fekete

Sokszor halljuk, hogy ha valaki szinte kizárólag fekete ruhákat hord, az biztos azért van, mert depressziós. Általában ennek nincsen túl sok köze a valósághoz, mivel sokan csak divatból, esetleg az egyszerűség kedvéért preferálják a fekete színt. A téli sötétség ugyan könnyedén képes lehangolttá tenni bárkit,

a hiedelemmel ellentétben azonban a depresszió színe nem a fekete, hanem a szürke.

Kutatások szerint a depressziós személyek a hangulatukat leginkább a szürke színnel tudják párosítani, és sokkal inkább szeretik ennek az árnyalataival körbevenni magukat. Gyakran előfordul, hogy az otthonukban jobban élvezik a semleges, szürkés színeket, és kerülik az élénk árnyalatokat, melyekkel nem tudnak azonosulni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy szezonális depresszióban szenvedő személy ne szerethetne semmit, ami a neutrálistól eltérő színben látszik, de a betegség árulkodó jele lehet, ha valaki rosszul érzi magát attól, hogy egy színes helyiségben kell tartózkodnia.

Egy másik fontos jel lehet, ha olyan fotókkal vesszük körbe magunkat, melyekről hiányoznak a színek és inkább negatív tartalommal bírnak. A közösségi oldalak, például az Instagram is megmutathatja a lelkiállapotunkat attól függően, hogy milyen típusú képeket választunk a posztjainkhoz, illetve hogy milyen képeket kedvelünk. Természetesen azért, mert valaki szenvedélyesen szereti a fekete-fehér fotókat, még nem feltétlenül depressziós. Azt azonban érdemes alaposabban megvizsgálni, hogy melyek azok a színek, amelyeknek a látványától komfortosan érezzük magunkat.

Abban az esetben is gyanakodhatunk rá, hogy szezonális depresszióban szenvedünk, ha úgy érezzük, megváltozott a szagokhoz fűződő érzésünk. Rossz kedélyállapot és tartós hangulatingadozás, depresszió esetén az addig nagyon kedvelt illatunk semlegessé válhat, legyen az parfüm, esetleg egy étel vagy amihez kedves emlékünk kötődik. Előfordulhat, hogy még a kedvenc kölnink, a megszokott öblítőnk vagy illóolajunk sem vált ki különösebb lelkesedést, komfortérzetet, sőt, sok esetben ezek az ingerek akár még irritálhatnak is. Előfordulhat az is, hogy csökken a szaglásunk és lelki okokból eredendően kevésbé tudjuk felismerni, beazonosítani az érzékelt illatokat vagy szagokat. Persze sokféle egyéb betegség is állhat a szaglásvesztés hátterében, de ha ezek a tünetek kifejezetten télen fordulnak elő, akkor érdemes számításba venni a szezonális depresszió lehetőségét is.

Kiemelt kép: Getty Images