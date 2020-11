Elkészült az imázsvideó, amivel Vuhan megpróbálja visszacsábítani a turistákat

Miközben egyfajta csernobili modell is elkezdett kialakulni a kínai nagyvárosban.

Közel egy éve már, hogy az egész világ megismerte Vuhan nevét. A Kína kellős közepén elterülő nagyváros volt ugyanis, ahol először felütötte a fejét az új koronavírus, amely azóta is sakkban tartja a világot.

Vuhant már az év elején karantén alá helyezték, és a városban már akkor szigorú kijárási korlátozások voltak érvényben, mikor Európa legnagyobb részét még el sem érte a vírus, így a köztudatban leginkább egy katasztrófa sújtotta helyként maradt meg. Ennek köszönhető, hogy bár a város semmivel nem számít veszélyesebbnek, mint a világ legtöbb helye, rossz híre miatt nem nagyon vágynak oda az emberek, ami komoly csapás a helyi turizmusnak.

Éppen ezért a város vezetői elérkezettnek látták az időt, hogy konkrét lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy visszacsalják a külföldieket. Amint arról a Ladbible is beszámolt, nemrég egy klasszikus imázsvideót is tető alá hoztak. A Találkozzunk Vuhanban című kisfilmben megmutatják a város nevezetességeit, képeket láthatunk a nyüzgő utcákról, a mosolygós helybéliekről és a város tekintélyt parancsoló felhőkarcolóiról.

A videót a kínai közösségi oldalra, a Weibóra töltötték fel, amit itt lehet megtekinteni.

A városba egyébként már elkezdtek visszatérni a turisták, de a forgalom jelenleg össze sem hasonlítható azzal a szinttel, ami a járvány előtt volt megfigyelhető. Figyelemre méltó ugyanakkor az is, hogy a városban elkezdett kialakulni egy alternatív turizmus is, ahogy arra a Telegraph riportja is rámutatott. A lap szerint pár helyi egyfajta csernobili modellt kezdett el meghonosítania városban, aminek keretében a látogatókat nem a hagyományos látványosságokhoz viszik, hanem azokra a helyekre, amelyek a járvány tombolása idején meghatározóak voltak, mint például az ideiglenes kórházak és a piacok.

Kiemelt kép: Wuhan Culture and Tourism Bureau (Weibo)