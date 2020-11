Videón, ahogy egy birodalmi rohamosztagos kapcsol le egy részeg sofőrt Nevadában

Hazafelé tartott az autójával Britta Foesch, nevadai autópályarendőr október 31-én, kora reggel, amikor észrevette, hogy egy nagyon bizonytalanul irányított autó araszol fölefelé az autópályára a menetiránnyal szemben. Bár Foesch egy beöltözős halloween buliban volt, és még mindig viselte a Csillagok Háborújában szereplő birodalmi rohamosztagosok jelmezét, habozás nélkül szolgálatba helyezte magát – írja az AP hírügynökség.

A sofőr feltehetően alkohol, vagy kábítószer hatása alatt állt, nem volt jogosítványa, és két közlekedési szabályt is megsértett, ezért a helyszínen letartóztatták. Foesch autójában működött a fedélzeti kamera, ami rögzítette az igazoltatást. Az esetről készült videót a Nevadai Autópályarendőrség osztotta meg a Twitteren.

This morning a off duty Trooper stopped a wrong way driver from entering the I-15. All this happened while the Trooper was dressed as a Storm Trooper after a Halloween party. Driver was arrested on suspicion of DUI, all this was captured on the Troopers personal dash cam. #nhp🎃 pic.twitter.com/blcwkBE9qB

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) November 1, 2020