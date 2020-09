A CIA megosztott egy feladványt, hogy mennyire jó a megfigyelési képességünk

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) kirakott egy feladványt a Twitterére, hogy van-e olyan jó megfigyelési képessége a felhasználóknak, mint az ügynökeiknek – írta a Mirror.

A Twitter-poszt egy klasszikus keresd meg a 10 különbséget a képek között feladvány. Van közöttük pár igen egyszerű, de néhány bonyolultabb is. Megtaláljátok?

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA

Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?

Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz

— CIA (@CIA) September 8, 2020