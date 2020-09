A nők orgazmusához nem szükséges a behatolás, és a méret sem lényeg

A behatolással kapcsolatosan sokak fejében tévhit él, ilyen téves gondolat például az, hogy a behatolás közben megélt női orgazmus az igazi és egyetlen, holott a női test egészen más anatómiájú, sok nő számára jóval több idő szükséges az orgazmus eléréséhez mint amennyi a férfiaknak, ráadásul amit hüvelyi orgazmusnak hiszünk, az valójában a csiklónak is köszönhető.

Az orgazmushoz vezető út a fizikai ingerlés mellett elsődlegesen mentális folyamatokon keresztül indul el. Ez azt jelenti, hogy fantáziaképeken keresztül is megélhető a tetőpont, de akár bizonyos fétisek is elérhetik ugyanezt, mindenfajta testi stimulálás nélkül. A fizikai ingerlés és a pszichológiai folyamatok közt mindössze annyi a különbség, hogy a fizikai ingerlés jóval inkább az adott területre specializálódik, önmagát a nemi szervet készíti fel az orgazmus folyamatára, amíg a pszichológiai folyamatok, fantáziák az orgazmusélmény inzentizásán emelhetnek sokat.

Amikor a női orgazmusról van szó, sok-sok ember azt gondolja, hogy a behatolással (pénisz a hüvelyben) megélt szex és az azon keresztül elérhető orgazmus az igazi, minden más csak előjáték. Ez egy tévhit, leginkább amiatt, mert szó szerint olyan, hogy hüvelyi orgazmus, nincs is valójában, ráadásul ezt a pszichológiai folyamatok közben, fantáziaképekkel megélt orgazmus is cáfolja. A női orgazmushoz számtalan tévhit tartozott korábban is és még ma is, pedig a valóság ismerete sokat segíthetne azokon a férfiakon is, akik úgy vélik, saját férfiasságuk mérőeszköze a női orgazmusok száma és a pénisz mérete.

Tévhit, hogy a behatolással megélt orgazmus az igazi és egyetlen

A szex a kölcsönösen, együtt megélt élvezetekről szól, a hangsúly a kölcsönösségen van. Éppen ezért érdemes figyelembe venni, hogy a női test anatómiájának lényeges része a csikló, ami a péniszhez hasonlóan megnő az izgalom hatására, vérrel telítődik meg, előbújik a fitymának nevezett kapucni-szerű bőrredők alól. Ráadásul kétszer annyi idegvégződés található ott, mint a makkban, tehát igencsak érzékeny terület. A szexológiai tanácsadásokon gyakran feladat, hogy rajzolják le (nők is, férfiak is) a női nemi szervet, rajzolják oda a kis és nagy szeméremajkakat, a csiklót, a hüvelyt.

Ez a feladat szinte mindenkit zavarba hozna, annak ellenére, hogy a pornófilmekben szép számmal lehet látni szemtől szemben női nemi szerveket, mégis, ha arról van szó, hogy nevezzük meg a részeket és rajzoljuk oda, nehéznek tűnik a feladat. A rajzokból egyértelműen látható, hogy a szexuális élethez mindenképpen szükség van felvilágosításra és anatómiai ismeretekre, hiszen ezek pontos ismerete a tévhiteket eloszlathatja. A rajzos feladatnak az is a lényege, hogy a szexológiai tanácsadáson megismerjék a résztvevők a csikló teljes nagyságát, hiszen amit kívülről látunk az egy csekély része: maga a csikló egészen lehúzódik két oldalon a hüvelyig (erről képet ide kattintva látni). Ezeken a területeken is végig vannak idegvégződések, és ezek is segíthetnek a tetőpont megélésében. Éppen ezért a csikló izgatása elkerülhetetlen a szexben, ez is hozzásegíti a női testet az orgazmushoz.

Az is téves gondolat, hogy a behatolást kell előnyben részesíteni a szexben

A pornófilmekben rendszeresen az a forgatókönyv, hogy „szopás-nyalás-dugás”, de a nő lehetőleg nem sokat kap a nyelvcsapásokból, aztán dugás elölről, mindenféle látványos pózban, esetleg hátulról is. A kamera jóval több időt tölt a „dugás” résszel, és ezt szándékosan nem nevezem szexnek, sem szeretkezésnek, mert nem az. A mainstream pornó egyértelműen a behatolást tartja a fontosnak, és sokan hajlamosak a való életben is így tekinteni, pedig ez téves. A női testnek több idő szükséges ahhoz, hogy a megfelelő izgalmi szintre jusson el, mint a férfiaknak. Ezt szexológusok támasztották alá rengeteg kutatással, sőt, még látványos görbe is készült ehhez, hogy lássuk, tényleg jó, ha az előjátékra bőven szánunk időt.

Virginia Johnson és William Masters kutatók már az ötvenes évek Amerikájában megállapították, hogy mi kell a nőnek: több idő, több simogatás, csókolózás, izgatás, sokkal több előjáték, ami minimum félórát jelent. A férfi és a nő közötti izgalmi fázisok különbségeit erre a linkre kattintva meg lehet nézni. A behatolással, a pénisz ki-be mozgatásával a makk kap egy erőteljes ingerlést, a testmeleg és nedves hüvelyben hamar eléri az ejakuláció pillanatát. Vannak, akik öt-hat percig, vannak, akik három percig, és vannak, akik akár húsz percig is bírják így, látható tehát, hogy ezek olyan időtartamok, amik igen kevesek ahhoz, hogy átlagosan nézve a női test megfelelő izgalomba kerüljön. A kölcsönösség a szexben egyúttal azt is jelenti, hogy az előjátékra azért szánunk több időt, hogy mindketten elérjünk egy magas izgalmi állapotig.

Tévhit, hogy a pénisz mérete a garancia a „hüvelyi” orgazmusra

A behatolás favorizálása és kizárólagossága a szexben azért is van rossz hatással az adott egyénre, mert elhiheti azt a téves felfogást, miszerint az, hogy a nő képes-e megélni a „hüvelyi” orgazmust, az attól is függ, hogy mekkora a pénisz mérete. Minél nagyobb, annál biztosabb az orgazmus, tartja a tévhit, holott a pénisz méretének semmi köze ehhez. Vegyük alapul azt, hogy Jason Derulo az Instagramon közzétette alsógatyás fotóját és az internet felhőkölt a méreteit látva. Azonban ha kiszámoljuk és hozzámérjük egy átlagos női testhez azt a 28-30 cm-es péniszt, és elmatekozunk azon, hogy az mégis hogyan férhet oda be, akkor látható, hogy az egyébként körülbelül átlagosan 6-8-10-12 centiméteres hüvely képtelen befogadni ekkora méreteket. A pénisznek nem a mérete számít jobban, hanem a partner kulturált szeretői mivolta, a változatos szexualitás, az újdonságokra való nyitottság sokkal többet számítanak. A női test nem egy végtelen űr, ráadásul maga a hüvelyi orgazmus is téves fogalom, az valójában a csiklónak a része, ami a behatolással járó izgalmas érzést nyújtja.

A hüvelyi orgazmus sokak fejében azt jelenti, hogy ez az orgazmus behatolás közben történik, mindenfajta kéz vagy csiklóizgató segítsége nélkül együtt, egyszerre (vagy majdnem egyszerre). Ez igen ritkán történik meg, és azoknak a pároknak, akiknek összejön, szerencsések. Azok, akik ezt nem tudják megélni, teljesen normálisak mindketten, nincs velük sem semmi gond, a szex így is rendkívül jó és élvezetes tud lenni. Abban az egyetlen egy esetben nem lehet jó, ha egyik vagy másik fél nyomást gyakorol emiatt, és akár a saját gondolatait, akár a partnerét erre az egy hibára tereli folyton. Akadnak olyan helyzetek, hogy az egyik partnerrel működik, egy másikkal más dolog működik sokkal jobban a szexben. Ez is teljesen normális, nincs olyan, hogy valaki az ágyban 100%-g megfelelne, viszont a szexet az életünk során bármikor újra lehet tanulni.

A szexuális életünkkel kapcsolatban tele vagyunk olyan téves elképzelésekkel, amik akadályoznak abban, hogy megéljük a testiséget úgy, ahogyan az a legteljesebb lehetne számunkra. Helyette fals információkból, letűnt korokból származó nézetekből rakunk össze valamit, amin keresztül tájékozódhatunk. Ez leginkább azért rossz, mert számos férfi és nő éli úgy az életét, hogy a szexben egy számukra elképzelt ténynek kellene megfelelniük és saját maguk számára írnak elő olyan teljesítményt, amire nem is képesek valójában – ahogy sokan mások se.

Párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.