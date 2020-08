Radics Gigi: Nem félek a szüléstől. A mi testünk mindent kibír.

A harmadik trimeszterben járó Radics Gigi egy hosszú posztban írt arról, hogy mostanában egyre terhesebb terhesnek lenni, ennek ellenére próbálja kiélvezni a helyzetet. Amit azonban már mindennél jobban vár, hogy kislányához kelhessen.

Azt is elmondta, hol fogja nevelni a gyerekét.

Már most érzi az anyaságra felkészülő lelkem, hogy anyának lenni a legeslegszebb, legjobb dolog a világon. Nagyon várom már, hogy a mi csodánkat a karjaimban tarthassam, akkor leszek igazán boldog, amikor felkelhetek hajnalban és ápolhatom, táplálhatom és szeretgethetem őt

– írta Radics Gigi, aki elmondása szerint egyáltalán nem tart a nehézségektől.

Várandósság alatt rengeteg ijesztgetést hallottam már innen onnan, hogy iszonyatosan fájni fog a szülés, fárasztó lesz, amikor majd hajnalban kelni kell a picihez blah, blah biztos így is lesz, de ez az, amire legkevésbé gondolok, a legmélyebb karikákat is fogom szeretni a szemem alatt, mert a kislányom miatt lesz. 🙂❤️ Sokan kérdezik, hogy nem félek-e a szüléstől? A válaszom nem, sőt, várom már! Nem csak azért, hogy túl legyek rajta, hanem mert tudom, hogy akárhogy is lesz, megéri és életem leggyönyörűbb napja lesz, amikor megpillanthatjuk! ❤️❤️❤️❤️ Ti hogy vagytok ezzel kismamák? Legyünk kemények és erősek!!! A mi testünk mindent kibír.