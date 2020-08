Koronavírus: 550-en voltak fertőzésnek kitéve egy kanadai sztriptízbárban

Ez az az eset, amikor duplán kellemetlen a kontaktkutatás.

A járvány miatti zárás után a napokban nyithatott újra Toronto egyik legismertebb sztriptízbárja, a Brass Rail Tavern. Nem kizárt, hogy rövid ideig tart majd nyitva, ugyanis kiderült, az egyik alkalmazott, koronavírus-fertőzött.

A dolgozó, akinek nem tudni sem a nemét, sem a pozícióját, összesen 550 emberrel kerülhetett kapcsolatba.

A torontói közegészségügyi hivatal jelentette be, hogy az érintett alkalmazott augusztus 4. és 8. között négyszer állt munkába, a műszakjainak pontos időtartamát is jelezték a közleményben. A hivatal azt javasolja, mindenki, aki ezekben az időpontokban a night clubban tartózkodott, teszteltesse magát COVID-ra.

A bárnak elvileg szigorú feltételekkel engedélyezték az újranyitást: kötelező volt a maszkviselés, a távolságtartás – a vendégeknek a táncosoktól legalább két méternyire kellett helyet foglalniuk, amennyiben ez nem volt lehetséges, plexilapokkal kellett (volna) a járványügyi védekezést megoldani. Elvileg minden egyes vendégnek meg kellett adnia az adatait a látogatáskor, és azt is feljegyezték, ki mikor érkezett, mikor távozott, és melyik asztalnál foglalt helyet.

Most, hogy megkezdődött a kontaktkutatás, értesítettek mindenkit, akinek elérhetőek voltak az adatai. Kérdés azonban, hányan adtak meg magukról valós információkat.

A Guardian azt írja, egy infektológus szerint elég komoly vállalkozás lenyomozni 550 embert, hiszen akár a vendégek fele is kamu adatokat adhatott meg a belépésnél. A torontói Star szerint az ügyben megszólalt Ontario tartomány miniszterelnöke, Doug Ford is, aki elmondta: szívből sajnálja azokat (és az élettársaikat is), akiket most hivatalosan felkeresnek azzal, hogy a sztriptízbárban jártak.

