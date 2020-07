Az Esküdt ellenségek két főszereplőjével készítik el a sorozat spin-offját

A hírt maga Mariska Hargitay jelentette be.

1999-ben indult az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály krimisorozat, amiben Mariska Hargitay és Christopher Meloni 12 éven keresztül játszották a főszerepet. Hargitay már korábban is megszellőztette a folytatás lehetőségét, de akkor a rajongók még csak találgattak. Most viszont már hivatalos, hogy valamilyen formában feldolgozzák az eredeti sorozatot. Hargitay Instagram posztban tudatta a világgal, hogy az Esküdt ellenségekből spin-off készül, amiben ő és társa is feltűnnek. A reunion az általuk játszott karakterekre épül majd.

Kiemelt kép: Instagram/@mariskahargitay