40 év után felfedeztek egy lyukat a fürdőszobában, de nem azt találták, amire számítottak

Egy család a fürdőszobájuk falában egy lyukat talált nemrégiben, pedig már 40 éve ebben a házban laknak. Tulajdonképpen nem is csak egy lyukról, hanem kettőről van szó– számolt be róla a Mirror. A gyógyszeres szekrény hátuljában volt az egyik lyuk, és amögött, a falban a második. A történetet a Twitterre és a Redditre a család veje, Peter Brown írta meg, akinek pedig a felesége közvetítette cseten „a felfedezést”.

When he realized it, he cut a hole at the base to investigate pic.twitter.com/3tx28c3SYq

— Peter Brown – Shop Time (@kludge1977) July 3, 2020