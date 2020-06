„Ruhát nem lehet távmunkában varrni”

A veszélybe került esküvők miatt nem esett vissza jelentősen a rendelések száma a menyasszonyi ruhákat tervező Daalarnánál, a Nanushka félmilliárd forintért fejleszt, aminek fele állami támogatás, az Áeron a stabil befektetői háttere miatt kevésbé sínylette meg a járványt, az ABODI pedig többi között kulisszatitkok megosztásával segítette át magát és a követőit az elmúlt három hónapon.

Nemrég egy cikkben arról írtunk, hogyan befolyásolja a koronavírus miatti leállás és a „világ” újragondolása a globális divatipart. Nemcsak az derült ki, hogy nagy eséllyel végre a télen tudunk majd télikabátot és a nyáron fürdőruhát venni, de az is, hogy az Amerikai Divattervezők Tanácsa azt javasolja a nagy divatházaknak, kicsit vegyenek vissza – és itt nemcsak arra gondoltak, hogy kevesebb ruhát gyártsanak, de gondolják át, valóban szükség van-e évi öt-hat kollekcióra. Hogy a magyarországi reakciókról és jövőképekről is többet tudjunk meg,

megkerestünk magyar divattervezőket, hogy mondják el, hogyan hatott márkáikra a járvány, kell-e változtatniuk az eddigi gyakorlataikon a jövőben.

ABODI: tervben van a webshop

A márka mögött álló Abodi Dóra régóta állandó szereplője a magyar és milánói divatheteknek, ruháit pedig olyan hírességek viselik, mint Carrie Underwood, Emma Roberts vagy éppen a Pussy Riot egyik tagja. Az ABODI-ruhák nemcsak itthon, de Kínában, Olaszországban és az Egyesült Államokban is kaphatóak, de online egyelőre nem elérhetőek.

Egy színvonalas webshop indítása komoly fejlesztés, de tervben van nálunk is, remélhetőleg év végén, jövő év elején lesz rá lehetőségünk. Már csak azért is, mert a digitalizáció rendkívül felerősödött, erre a válság katalizátorként hatott.

Az ABODI jelenleg évente két kollekcióval áll elő és a divatvilág ritmusához igazodva mindig előre dolgoznak, azaz februárban mutatják be az őszi-téli darabokat és szeptemberben a tavasz-nyárra szántakat. Ezen kívül létezik a márkának egy ikon kollekciója is, ami állandó darabokból áll, ezek mindig rendelhetőek – ide tartoznak például az ABODI védjegyéül is szolgáló Twin Unisus darabok. A tervező úgy látja, az elmúlt két évben itthon is megjelent egy divattudatosabb réteg, amely nyomon követi a divateseményeket és például a márka által öltöztetett sztárokon látható ruhadarabokat keresik.

A járvány alapjaiban változtatta meg a márka munkáját: stúdiójukat nem lehetett látogatni, a februári milánói divathét után pedig a gyártói egyeztetéseket is le kellett mondaniuk az olaszországi helyzet miatt. Az ázsiai buyerek (azaz azok az ügynökök, akik feltérképezik az adott divatpiacot, majd beajánlják a márkát értékesítésre), akik az olasz divathéten már nem is tudtak részt venni személyesen és a betervezett magyarországi események is elmaradtak.

Ezek ellenére mi aktívak maradtunk és több szervezetnek is gyártottunk maszkokat adományként. A vásárlókkal és követőkkel a közösségi médián keresztül tartottuk a kapcsolatot, ráadásul a karantén alatt olyan tartalmakat is megosztottunk, amelyek szerintünk érdekesek és előremutatóak. Ilyenek voltak a kulisszatitkok, a Hogyan készül?-videók, illetve film- és olvasóklubot közvetítettük, Marge pedig felénekelte nekünk az egyik kedvenc dalunkat

– mondta a 24.hu-nak Abodi, majd hozzátette: ez a fajta aktivitás jó hatással volt a csapatukra, fokozta az összetartást és a kreativitást is. Ezeken kívül az elmúlt hónapokban a jövőbeni stratégiáikon és irányaikon dolgoztak és dolgoznak jelenleg is, hogy a siker érdekében tudjanak alkalmazkodni a divatipar változásaihoz.

ÁERON: eladás helyett inspiráció fókusz

A 2012-ben alapított ÁERON-nak jelenleg nincs önálló üzlete, így a boltbezárások csak a márka partnereit érintették – a hazai vásárlók a márka budapesti showroomjában nézhetik meg a legújabb kollekciókat. Legerősebb retail jelenlétük Japánban van, azt mondják, a szigetországban a közös értékeiknek köszönhetően alakult ki az átlagosnál jóval szorosabb üzleti kapcsolat. Ázsia többi részén, például Dél-Koreában vagy Kínában is jelen vannak, Európában pedig főként Németországban és a Benelux államokban van a legtöbb partnerük. Mivel a globális piacra fókuszálnak, így évente négy kollekciót készítenek – így tudják tartani a lépést a nemzetközi ritmussal, amit formálni nem tudnak, így a nagy bemutatók között (külföldi partnerekkel együttműködve) kapszulakollekció keretében rukkolnak elő új darabokkal.

A márka erős ismertsége nagy segítségünkre volt ebben az új helyzetben. Erre tudtunk támaszkodni, így lépéselőnyre tettünk szert. A kommunikációnkban az inspiráló tartalmakra helyeztük a hangsúlyt, az eladás helyett olyan témákról beszéltünk, amelyek minket is megihletnek, amelyeket értéknek tartunk és annyira az identitásunk részét képezik, hogy visszafordulhattunk hozzájuk. Nemcsak gyorsan, de rengeteg empátiával reagáltunk, a tartalmakra pedig nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a követőinktől

– mondta Áron Eszter kreatív igazgató, aki arról is beszélt, miben változott az életük. Például egyedi esetekben közös megegyezés alapján módosítottak a korábbi partneri megállapodásokon, a csapat otthonról dolgozott, a gyártás pedig lelassult.

A csapatunk otthonról dolgozott, lelassult a gyártás. Mivel a legtöbb anyagot és szövetet Olaszországból szerezzük be és magyarországi varrodákban készülnek a termékek, az anyagbeszállítás a vírus miatt ideiglenesen leállt, addig a magyar varrodáink sem tudtak alapanyag hiányában gyártani.

Áron Eszter azt mondja, mindannyian meglepődtek azon, milyen kreatívan oldották meg a napi szinten felmerülő problémákat – a személyes jelenlétet igénylő próbafolyamatokat például szabadtéren, az egészségügyi előírásokat betartva, egymásra vigyázva végezte a design csapatuk.

Többségi tulajdonosuknak köszönhetően stabil pénzügyi háttérrel és kellő fedezettel élték meg a divatipari szereplőkre háruló nehézségeket és azt mondják, nemcsak őket, de az egész iparágat közelebb hozta a járványhelyzet, az ambíció a közös megoldás megtalálásában.

Daalarna: a menyasszonyok optimisták

A Daalarna évek óta népszerű választás, ha esküvői ruháról van szó és mivel nagyon sokáig bizonytalan volt a 2020-as nyári esküvők sorsa, úgy tűnhet, hogy a márka is akadályokkal találta szembe magát. Ám a menyasszonyok általában hónapokkal előbb megrendelik a ruhájukat (a Daalarnánál is azt kommunikálják, hogy a kitűzött dátum előtt fél évvel jelentkezzen be hozzájuk a menyasszony az első próbára), így szerintük a járvány elsősorban az esküvők megtartásának lehetőségét vetette vissza, a meglévő rendeléseiket nem befolyásolta jelentősen.

Ugyanakkor a logisztikában hihetetlen feladatot, és nagyon komoly szervezést, nyomon követést igényelt a kialakult helyzet: megállás nélkül módosítottuk az esküvők és a ruhapróbák időpontját a naptárunkban. Akik nemzetközi esküvőben gondolkoznak, tehát ők maguk is külföldön élnek és/vagy a vendégeiket akár több országból várják, 2021-re halasztották esküvőjüket, remélve, hogy addigra jobb lesz a helyzet. Ez a megrendeléseink átütemezésével jár együtt

– mondta nekünk Benes Anita divattervező. Szerinte ma elengedhetetlen a naprakész kommunikáció, a különböző felületek naprakészen tartása, az aktualitások megosztása – ennek hiányában könnyen hiteltelenné válik egy márka a közösségi médián felnőtt generáció számára, hiszen ők főleg onnan tájékozódnak. A Daalarna ruhák nemcsak Budapesten elérhetőek, így mivel külföldi piacra is dolgoznak és a külföldi menyasszonyoknak is kommunikálnak, az Instagram-felületük jelenti a menyasszonyaik és partnereik számára az elsődleges információforrást. Ezenkívül van egy weboldaluk, a Secret Stories, ahol optimista üzenetekkel, hasznos és praktikus információkkal segítették az esküvőjük elhalasztására kényszerülő párokat.

A márka március végén függesztette fel a próbákat és az üzleteket is bezárták, nem fogadtak ügyfeleket annak érdekében, hogy visszaszorítsák a járvány terjedését. A korlátozások feloldásával újra megnyitottak és Benes szerint a menyasszonyok optimisták. Azt mondja, mivel itthon a járvány terjedése a vártnál kedvezőbben alakult, rengetegen bizakodóak és megtartják esküvőjüket még idén (túlnyomórészt nyár végén vagy ősszel), így újabb megrendeléseik is lettek a 2020-as évre.

Érdekes megfigyelni, hogy míg Magyarországon korábban egyáltalán nem volt népszerű választás a hétköznapra vagy vasárnapra kitűzött esküvő, most rengetegen választják ezt a megoldást.

Benes Anita arról is beszélt, az esküvői szegmens némileg eltér a hétköznapi divat világától, ahol a divatházak nem ritkán évente akár hat-nyolc kollekciót is készítenek. Ők évi kettővel dolgoznak: egyet októberben mutatnak be és a következő év őszi-téli időszakára szánnak, egyet pedig áprilisban, ami a rá következő év tavasz-nyári időszakára szól. Hozzáteszi: ha egy márkának elég nagy befolyása van a saját piacán, akkor akár kedve szerint jöhet ki új kollekcióval, viszont általános szabályként elmondható, hogy a külföldi buyerek igényeihez érdemes alkalmazkodni.

Az, hogy ezek az íratlan szabályok hogyan fognak változni a járvány utáni helyzetben, egy nagyon érdekes kérdés. Véleményem szerint talán lehetne és kellene is ésszerűsíteni a felgyorsult, értékét vesztett, pazarló rendszeren.

A divattervező az első napokban nagyon komolyan aggódott a csapatáért – elsősorban kollégái egészségéért, később pedig azért, hogy ne kelljen senkitől megválniuk a gazdasági válság miatt. Szerinte az, hogy fizikailag elszigetelődtek egymástól, sokkal nehezebben kezelhető volt lelkileg, mint előzetesen számítottak rá, így emiatt most még inkább felértékelődnek a személyes találkozók.

Az irodai csapat otthonról dolgozott, a gyártásuk végig stabil volt, a kollégáik közül a veszélyeztetett életkorban lévőket szabadságra küldték, de a többiek a legnehezebb időszakban is minden nap dolgoztak, mivel a ruhák varrását nem lehet távmunkában végezni.

Az ő kitartásuk példaértékű. Nagyon hálás vagyok a Daalarna csapatnak azért, hogy ilyen fantasztikusan helyt álltak ebben a helyzetben.

A Nanushka nagymértékű fejlesztésbe kezd

A márkának mindkét üzlete zárva tartott a korlátozások miatt, így a szerintük egyébként is alapvető fontosságú webshopuk szerepe felértékelődött. Azóta a budapesti bolt már kinyitott és a 24.hu-nak azt mondták, hamarosan a New York-i is újra várja a vásárlókat. A Nanushkának nemsokára nyílik a harmadik üzlete, méghozzá az angol fővárosban, Londonban. Kollekcióikait több mint 350 viszonteladón keresztül 40 országban forgalmazzák világszerte, online értékesítéssel pedig több mint száz országban elérhetőek. Termékeik megtalálhatóak szinte kivétel nélkül mindegyik nagy luxusáruház kínálatában, így a Harrods, a Le Bon Marche, a Nordstrom, a Browns, a Selfridges, vagy a Bergdorf Goodman polcain is.

A Nanushka a nemzetközi divatkalendárium ritmusát követi, ami azt jelenti, hogy évente 4 női és 4 férfi kollekciót mutatunk be. Ahogyan számtalan független divatmárka rávilágított az elmúlt években, a divatipar működésének üteme nem fenntartható és változásra van szükség e téren. Teljes mértékben támogatjuk a globális Rewiring Fashion kezdeményezést, ami azt célozza, hogy közelebb hozza a gyártási ciklusokat a szezonok valós idejéhez és a bemutatókhoz, mert jelenleg ezek nincsenek szinkronban. Reméljük, hogy hamarosan eredményeket érhetünk el ennek az újragondolásával

– mondta a 24.hu-nak Sándor Szandra, a márka alapítója, aki hozzátette: a krízisből való teljes kilábalásuk akár másfél évig is eltarthat. A Nanushka az elsők között zárta be üzleteit március közepén annak érdekében, hogy vásárlóit és dolgozóit megóvja, és a gyártáson kívül a teljes cég otthonról, home office-ból dolgozott az elmúlt két hónapban. Újra kellett gondolniuk az előttük álló évre szóló prioritásaikat, a nagykereskedelmi megrendelések lemondása és a boltok bezárása miatt pedig a költségvetésüket is át kellett dolgozniuk.

A cég pályázott és támogatást is nyert a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemrég elindított, munkahelyek megtartását is célzó versenyképesség-növelő tenderén. A fejlesztések két helyszínen, a budapesti központi irodájukban és a raktárukban valósulnak meg – ezek segítik majd a gyártás-előkészítési, prototípus-fejlesztési és sorozatgyártási tevékenységeket. A projekt 574 milliós, ennek nagyjából felét fedezi a pályázat.