Köszi, korona: újra az évszaknak megfelelően lehet majd ruhát vásárolni

A koronavírus okozta leállás a divatiparra is hatott, de úgy tűnik, pozitívan, mert átgondolták az eddigi rendszerüket, és nemcsak, hogy kevesebb bemutatóra kell majd tervezni új ruhákat, valószínűleg a feleslegesen legyártott kollekciók száma is csökken.

A Gucci nemrég bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt átgondoltak pár dolgot, emiatt pedig a jövőben minden megváltozik: legalábbis csatlakozva sok más brandhez, ők is csak évi kettő divatbemutatót tartanak majd. És akkor most a legtöbb ember zárná is be az oldalt, mert hát kit érdekel, hogy mit csinál a Gucci meg a többi luxusmárka. Csakhogy az ő döntésük befolyásolja azoknak az életét is, akik nem 300 ezer forintért vesznek táskát, mert ennek köszönhetően véget érhet az a bosszantó trend, hogy februárban kell fürdőruhát venni, augusztusban meg télikabátot, nem pedig akkor, amikor tényleg szükségünk van rá.

A dolog előzménye, hogy az 500 márkát magába foglaló legbefolyásosabb amerikai divatcsoportosulás, vagyis az Amerikai Divattervezők Tanácsa (CFDA) május 21-én tette közzé a koronavírussal kapcsolatban a divatipar átalakulásáról szóló nyilatkozatát, miszerint itt az idő átgondolni, ahogy eddig dolgoztak.

A divatiparnak változnia kell, minden téren. A változások egy ideje már váratnak magukra, a koronavírus miatt kialakult helyzet azonban arra kényszerített minket, hogy átgondoljuk iparunk eddigi működését, és ennek megfelelően egy fontossági sorrendet állítsunk fel. Arra biztatjuk a márkákat, tervezőket és kereskedőket, akik hozzászoktak a gyors ütemhez, hogy lassítsanak le

– írja közleményében a CFDA, hozzátéve, az elmúlt időszakban látványos túltermelés folyt, így a mennyiségen is változtatni kell a mellett, hogy beleállnak egy új időszámításba, amelyben már észszerű időpontokban árulják az új kollekciókat.

De nézzük, miért alakul most át a divatvilág, mi köze az egészhez a koronavírusnak, és hogy egyáltalán miért nem vásárolhattunk eddig az évszaknak megfelelő ruhákat.

Mindenki front row lett

Az elmúlt évtizedben a divatipar kifejezetten sikeres volt, bevette az ázsiai, illetve az online piacot: a CGTN szerint 2019-ben az előző évhez képest 14 százalékkal nőtt a divatipar értéke, ami 1,78 billió (kiírva 1 780 000 000 000) dollár volt. A 2020-as érték nagy valószínűséggel ezt is meghaladta volna, de jött a koronavírus-járvány, ami nyilván a divatipart is ugyanúgy befolyásolta, mint az élet minden más területét. Üzletek zártak be hónapokra, megváltoztak a vásárlási szokások és számos márka hozzáállása is. Egyrészt mindenki átment az online piacra, az is, aki eddig nem volt ott, másrészt hirtelen mindenkinek nagyon fontos lett a fenntarthatóság. Ez persze köszönhető a megváltozott vásárlói igényeknek, az emberek ugyanis elkezdtek tudatosabban vásárolni, amit a járvány még inkább megdobott.

Elkezdték jobban kedvelni azokat a cégeket, amelyeknek nemcsak célja, de küldetése is van.

A járvány a leglátványosabb változást nyilván a divatbemutatók terén hozta. A határok lezárásával és azzal, hogy most nem a legjobb ötlet sok idegennel egy helyen tömörülni, a divatbemutatók régi mivoltukban gyakorlatilag megszűntek, online közvetítik azokat. Már ha közvetítik, és nem mondják le teljesen, ahogy az sok bemutatóval történt. Ez persze idővel változhat, hisz egyre több helyen nyitnak, és lazulnak a szabályok. Ez persze sok influenszernek fájt, ugyanis az elmúlt években kifejezetten presztízs volt az első sorból szelfizni – onnan, ahova a márka azokat az embereket ülteti, akikkel és akiknek a munkájával leginkább tudnak azonosulni, és úgy érzik, azt képviselik, amit a márka is üzen. (Utóbbi legtöbbször azt jelenti, hogy az illető jól néz ki, és milliós Instagram-követőtábora van.) Jó hír, hogy a gép előtt ülve most mindenki az első sorban érezheti magát.

Ami viszont úgy tűnik, hogy teljesen megváltozik, az az időzítés. Az egy dolog, hogy a már említett Gucci, valamint a többi nagy és kisebb márka is elgondolkodott azon, hogy csökkenteni kéne a bemutatók és így az új ruhák számát is, de elgondolkodtak azon is, hogy valóban jókor, évszaknak megfelelően árulják-e az új kollekciókat.

Amúgy miért nem volt télen a boltokban télikabát?

Azért, mert az őszi kollekciót februárban mutatják be, és júliusban kerül a boltokba, a tavaszi divatbemutatót meg szeptemberben tartják, a ruhákat pedig januárban lehet megvásárolni. Aztán ott van még a cruise kollekció (aminek létezéséről az átlagember nem is tud), ami egy köztes dolog, és amit az év elején lehet megvásárolni, hogy azok, akik januárban mennek a Bahamákra, és még nem tudják, mik lesznek az adott évi nyári trendek, ne az előző nyári kollekcióban érezzék magukat borzalmasan kínosan. A pre-fall kollekció pedig gyakorlatilag ugyanez, csak fordítva, amikor nyáron mennek hideg helyre nyaralni. Utóbbi ruhákat decemberben mutatják be, viszont májusban lehet megvásárolni. Vagyis a tavaszi ruhácskákat akkor lehet megvenni, amikor havazik, az őszi pulcsikat pedig akkor, amikor a légkondi alatt is izzadunk.

Ez minket is érint, ugyanis az új kollekciók gyakorlatilag hónapokig dekkolnak a boltban, mert amikor megérkeznek az őszi ruhák, még javában július van, és mindenki rohan az outletekbe fürdőruhát venni, amit csak ott lehet kapni.

Pedig egészen egyszerű lenne megoldani a problémát azzal, hogy az őszi ruhákat szeptemberben és októberben kezdik árulni, a tavaszi kollekciót meg legkorábban márciusban, és így tovább. A divatipar azonban a folyamatos hajtás és nyomás miatt nem tudott leállni, emiatt pedig változtatni sem. Most viszont a járvány megállított mindent és mindenkit. Nem volt választási lehetőség, bezártak a boltok, leálltak a gyárak, nem gyárt senki új kollekciót, sem az aktuális évszaknak megfelelően, de még fél évvel előre sem. Vagyis mindenkinek lett egy kis ideje átgondolni, hogy miként működik, hogy működik-e egyáltalán.

És akkor mi jön most?

A tervek, de legalábbis az ötletek szerint a divatházak új időzítés szerint dobnák piacra termékeiket. Egy logikusabb és használhatóbb időzítés alapján, mindig az adott évszakot megelőző egy-két hónapban, ahogy a józan ész diktálná. Emiatt egyébként a fast fashion, azaz például a H&M, ami tonnaszámra égeti el a megmaradt ruháit, de a Zara is nagy bajban lesz, ugyanis eddig mindig előnyt szereztek azzal, hogy

amikor februárban meglátták a kifutón az őszi trendeket, beindultak a rokkák az ázsiai országokban, és lemásolták azt, amit a luxuscégek csak nyár végén kezdtek el árulni.

A folyamat egy picit korábban már el is kezdődött: számos designer egyszerűen lemondta és elhalasztotta a februárban esedékes pre-fall kollekciója bemutatását, aminek darabjai nagyjából most kerültek volna a boltokba. Persze ezeket a darabokat már legyártották, emiatt pedig muszáj azokat bemutatni és eladni, ez azonban hónapokkal tolódik, pont egy olyan időpontra, amikor az emberek már tényleg viselni is tudják az őszi kollekció darabjait.

Teljesen észszerű kérdésnek tűnik, hogy ha eddig is zavart ez mindenkit – még magukat a divattervezőket és divatházakat is –, akkor miért kellett egy világjárvány ahhoz, hogy változassanak a helyzeten. A válasz logikus, és valószínűleg mindenki kitalálta már: a versenyhelyzet. Ha mindenki ugyanabban az időben mutatja be és kezdi el árulni az új kollekcióját, akkor én miért tenném később, és miért maradnék le a többiektől? Akik már rég eladták a ruháikat, amikor én még csak elkezdem azokat bemutatni.

A koronavírus miatt azonban az emberek hirtelen egymásra találtak, minden téren elkezdődött egyfajta összefogás, így a divatiparban is, ennek köszönhetően pedig egységesen tolhatnak a divatbemutatókon, és csökkenthetik is azok számát a nélkül, hogy ez bárkit is negatívan érintene. Sőt! Arról nem is beszélve, hogy ha kevesebb bemutató kevesebb kollekciót is jelent, vagyis a tervezők többet foglalkozhatnak a munkájukkal, jobb lesz a végeredmény, és nyilván az sem utolsó szempont, hogy a kevesebb gyártással kevésbé terhelik a környezetet, ahogy kevésbé terheli a környezetet az országok közt utazó modellek és influenszerek hada is, akik most majd évente csak kétszer tudnak odaülni az első sorokba.

Kiemelt kép: Egy milánói Gucci-bolt februárban. Fotó: Camilla Cerea/Bloomberg via Getty Images