Karanténban a divatipar? (x)

Vajon megváltoztatja a karantén és a járvány a vásárlási szokásainkat? Hogy küzdött meg a divatipar a járvánnyal, és mivel érdemes számolni a jövőben?

A karanténhelyzet, mely megbénította a szociális kapcsolatainkat, befagyasztotta a gazdaságot és felborította a mindennapi életünket, a gazdaság majdnem minden területére hatással volt. A divatiparon belül is érdekes megfigyeléseket tehetünk. Az iparág egyik vezető online üzletének, az ANSWEAR.hu-nak képviseletében Sebó Krisztián country manager beszélt azokról a változásokról, amiket a kialakult helyzet miatt tapasztaltak. A krakkói központú ANSWEAR hét piacon van jelen, aminek köszönhetően lehetősége nyílik arra, hogy felmérje a helyzetet, és különböző országok szempontjából vizsgálja meg a járvány hatását az online divatiparra levetítve.

A járvány és a gazdaság lassulása erősen hatással van a kereskedelem minden ágára. Szezonalitása és alkalmi jellege miatt a divatipar nagyon megérezte a járvány negatív hatásait, és annak első heteiben gyorsan újra kellett definiálnia a célkitűzéseit, alkalmazkodnia kellett az új értékesítési feltételekhez. Azok az üzletek, amelyek régóta az interneten működtek, jobb helyzetben találták magukat, hiszen már megvolt az infrastruktúrájuk, az értékesítési politikájuk, így készen álltak arra, hogy fogadják azokat az új vásárlókat, akik korábban nem éltek az internetes vásárlás lehetőségével. Ezzel együtt az, hogy egy cég rendelkezik értékesítési platformmal, még nem minden. Az ANSWEAR.hu megfigyelései szerint, ahhoz, hogy a cégek túl tudják élni ennek az “új valóságnak” a kezdeti hónapjait, több szinten is lépniük kell.

Vásárlói magatartás a karantén kihirdetése után

A karantén első hetei kétségkívül kemény próbatétel elé állították a divatipart, úgy offline, mint online. A járvány bejelentését követően a vásárlók egyre óvatosabbak lettek, egyre inkább féltették az egészségüket és a megélhetésüket. Az új szezon kezdetének ellenére a ruhavásárlás háttérbe szorult, az emberek inkább ételt és gyógyszert vettek. A változó szokások és a vásárlók elővigyázatossága kihívást jelentett a ruhaüzleteknek, amelyeknek így napok alatt kellett új értékesítési és kommunikációs stratégiával előállni.

Az árpolitikát pontosan meg kellett határozni, és biztosítani kellett, hogy bizonyos termékcsoportok elérhetősége fokozott és akadálymentes legyen. A tavaszi trendek, az elegáns és az utcai viseletek átmenetileg háttérbe szorultak, míg az olyan online üzletek, amelyek sport- és szabadidő-ruházatot kínáltak, jobban teljesítettek, annak köszönhetően, hogy az otthonaikba zárt emberek testmozgást szerettek volna végezni és kényelmesen akartak a home office-ban dolgozni.

A prioritás az volt, hogy a vásárlókat biztosítsák arról, hogy a megrendelt árut biztonságosan leszállítják, és hogy az előkészítés és a kiszállítás során minden szükséges fertőtlenítési előírást betartanak.

Azokban az országokban, ahol az ANSWEAR működik, a vásárlók körében mindenhol megfigyelhető volt az életstílus totális megváltozása és a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mit hoz a holnap.

A járványhelyzetben, amelyet bizonytalanság és félelem uralt, a szolidaritás és egymás segítése fontosnak bizonyult. Intézmények és hírességek szólították fel a társadalom tagjait arra, hogy a köz érdekében legyenek felelősségteljesek, és maradjanak otthon. Ezt az egészségügyi dolgozók munkájának megsegítésére létrejött kampányok követték, a szájmaszkok legyártása és eljuttatása a kórházakba, vagy adománygyűjtés az orvosok részére. “Nagy szükségét éreztük annak, hogy az egészségügyi szektort támogassuk, és ennek eredményeként 20.000 maszkot adott át az ANSWEAR and Medicine a lengyel kórházaknak. De igazán akkor döbbentünk rá, hogy milyen speciális is ez a helyzet, amikor a klienseinkkel együttműködve további 30.000 maszkot adtunk át egészségügyi dolgozóknak” – mondta Sebó Krisztián.

Vásárlás egy “újfajta valóságban”

A fogyasztók hetek alatt hozzászoktak az új életstílushoz. Az ANSWEAR.hu megfigyelései azt mutatják, hogy a vásárlók több időt töltöttek el az interneten; az ANSWEAR.hu üzletének honlapján átlag 52%-kal többet, mint a megelőző időszakban. Számos leértékelés történt, korábban jelentkeztek az árleszállítások, és új shopping kampányokat is bevezettek, pl. a Spring Black Friday-t, amelyek mind arra bátorították a vásárlókat, hogy használják ki a kivételes lehetőségeket. „Az elmúlt évhez képest például a pólók és a melegítőnadrágok eladásai több száz százalékkal nőttek” – meséli Sebó Krisztián. A gazdaság részleges felolvasztása és a korlátozások enyhítése, valamint a járványtól való félelem csökkenése azt eredményezte, hogy a magyarok újra érdeklődni kezdtek a divat iránt. Természetesen ebben közrejátszott az is, hogy megnyitották az éttermeket, gyakrabban járhatnak el az emberek szórakozni, illetve a nyaralás közelgő lehetősége is. A vásárlóknak új ruhákra és kiegészítőkre van szüksége, és így az olyan cikkek, mint a nyári ruhák, szandálok, könnyű nadrágok, kézitáskák és edzőcipők népszerűsége megint megnőtt.

Túléli a divatipar a krízist? Előrejelzések a jövőre

Bár a COVID-19 járvány hatása a divatipart sem kímélte, újra kezdünk visszatérni a régi kerékvágásba – főként az online üzletek.

A magyarok és úgy általában az európaiak könnyen tudnak alkalmazkodni a gyakoribb internetes vásárláshoz. Az online vásárlás kényelme és biztonsága meggyőzte azokat, akik eddig még haboztak ily módon vásárolni, és ahogy azt a közép- és dél-európai piacokat kutató Glami jelentése is mutatja, ezek a vásárlók a járvány elmúlta után sem fognak felhagyni az internetes vásárlással. Azoknak a vásárlóknak, akik most, a járvány ideje alatt vásároltak először online, a húsz százaléka mondta, hogy a járvány után is rendszeresen így fog vásárolni. Sebó Krisztián azt is elmondta, hogy az ANSWEAR.hu-n 2020 márciusa és áprilisa között a tranzakciók közel 55 százalékát új vásárlók adták, és reméli, ők a jövőben is velük maradnak.

Az online üzleteknek nem csak a “fizikai üzletek” jelentenek konkurenciát. A gazdaság kiolvasztásának köszönhetően a vásárlók olyan helyeken is költhetik a pénzüket, amelyek a karantén ideje alatt nem voltak elérhetők: éttermekben bárokban, szépségszalonokban. Emellett az, hogy egy második hullám is várható, illetve az, hogy esély van arra, hogy az emberek elvesztik a munkájukat, a magyarok körében azt eredményezi, hogy jobban odafigyelnek a költekezésre, és igyekeznek pénzt spórolni.

Várhatók nagy változások az offline és az online divatiparban? Elképzelhető. Vannak, akik azt mondják, hogy semmi sem lesz már olyan, mint a járvány előtt volt. De ez nem feltétlenül jelent negatív változást.