Így köszöntötték fel a 91 éves nőt, aki negyven éve látja vendégül a rendőröket

A hetvenes évek óta látja vendégül a rendőröket és a tűzoltókat hálaadás napján.

Most, hogy tombol a koronavírus-járvány a világban, nagyon sokan kénytelenek a számukra fontos emberek nélkül megünnepleni a születésnapjukat. Ez nem csak a születésnaposnak lehet fájdalmas, de azoknak a rokonoknak, barátoknak is, akik szerették volna különlegessé tenni az ünnepelt napját. Ebbe a táborba tartoznak a Long Island-i rendőrök és tűzoltók, akik azonban így is megtalálták a módját, hogy felejthetetlenné tegyék Adele Ambrose 91. születésnapját.

A CNN szúrta ki a New York-i állami rendőrség Facebook-posztját, melyben egy Riverheadben élő nőt köszöntenek fel születésnapja alkalmából. Mivel az asszony a járványhelyzet miatt nem hagyhatja el a házát, szirénás felvonulást rendeztek a tiszteletére, amit ő az ablakból követett végig. A posztban azt írják:

Büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehetünk az ünnepének, azok után, amit értünk tett.

Adele az elmúlt 40 évben mindig vendégül látta a helyi rendőröket és tűzoltókat a hálaadásnapi vacsorára, ez már amolyan tradícióvá vált náluk. Amber lánya, Dawn Ambrose később azt mesélte, az apja szerelőként dolgozott, valamikor a hetvenes években, hálaadás napján épp az egyik egység járművét javította, mikor Adele meghívta a csapat tagjait vacsorára. Azóta ez minden évben megismétlik.

Az asszonyt nagyon meghatotta a meglepetés, aki bár az évek során elvesztette a látását és egy infarktuson is átesett, fia elmondása szerint egy sörrel koccintott a jeles alkalomra.