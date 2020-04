20 nappal a születésük után találkozhattak először ikreikkel a koronavírust túlélt szülők

A szülők koronavírusosak voltak, így nem találkozhattak élőben a koraszülött gyerekekkel.

Jennifer Laubach április 3-án adott életet iker fiainak, Mitchellnek és Maksimnek. De nem láthatta őket, csak 20 nappal később, mikor az orvosok lehetővé tették, hogy ő és férje, Andre is meglátogathassa őket. Az anyát és az apát is koronavírus miatt kezelték előtte 0 írta az ABC News.

Nagyon érzelmes volt, mert akkor már három hét eltelt a születésük óta. Úgy éreztem, mintha csak életet adtam volna nekik, aztán elmentek volna

– nyilatkozta a 36 éves anya. Arról is beszámolt, hogy még a korlátozások bevezetése előtt, március közepén karanténban vonult és otthonról dolgozott, mert már nyolc hónapos terhes volt. Pár nappal később elkezdte felmutatni a tüneteket, csúnyán köhögött, és légszomja is volt, de először a terhességének tudta be ezt. Aztán a férjénél is elkezdtek megmutatkozni ezek a tünetek, csak még komolyabban.

Letesztelték őket koronavírusra, az eredményét, hogy pozitív, csak pár perccel később tudták meg, mint hogy az anyának elfolyt volna a magzatvize. A terhesség 32. hetében volt.

Azt mondtam, ez túl korai, ez túl korai! Andre hívta a kórházat, és mivel ő vonalban volt a kórházzal, egem hívtak fel az orvosunktól azzal, hogy pozitív lett a férjem tesztje. Az enyém negatív lett, de hibásan

– emlékezett vissza Jennifer Laubach.

Elkezdtek csomagolni, mire Andréra, aki asztmás is, nagyon komoly köhögő roham jött rá. Így nem tudott vezetni, de Jennifer úgy volt vele, hogy akkor majd ő. Közben híva őket az orvosa, hogy Andrét a pozitív tesztje miatt be sem engedik a kórházba, ne menjen. Az anya így hívta a testvérét, menjen át a rosszul levő férjéhez és viselje gondját. Majd így indult el egyedül a kocsival szülni. Jennifer Laubach azt mondja, előtörtek belőle ekkor az anyai ösztönök, és semmi másra nem koncentrált, csak hogy nyugodt maradjon.

Másnap, hajnali fél hatkor szülte meg az ikreket.

A koronavírus miatt azonnal karanténba helyezték őket, így az anya nem tarthatta őket a kezében. Laubach, akinek később aztán pozitív lett a koronavírus-tesztje, két nappal később mehetett haza, de hamarosan visszakerült terhesség utáni preeclampsiával. Így még négy napot kellett bent töltenie.

Miután hazaengedték, csak videóhíváson keresztül láthatta férjével a gyerekeiket.

Végül, mikor mindketten negatív tesztet adtak már, április 23-án találkozhattak élőben is a gyerekeikkel, de ekkor is viseltek azért maszkot. Mitchell, aki 1,89 kilóval jött a világra, szombaton el is hagyhatta a kórházat, az 1,75 kilóval született Maksimot viszont még akkor is lélegeztetőgépre volt kötve, és szondán keresztül táplálták, de szerencsére azóta már egyikre sincs szüksége, és hamarosan őt is haza engedhetik.

Az ikreket egyelőre más rokon nem láthatta az előírások miatt, és a szülők is csak felváltva látogathatják meg Maksimot, Mitchellt ugyanis nem lehet bevinni a kórházba.

