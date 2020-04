“Apa, te szent ég!” Félmeztelenül sétált be apja az otthonról dolgozó tévés riporter videójába

A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak otthonról, és tanúsíthatják, hogy az nem mindig akadálymentes. Ezt tanulta meg a floridai Suncoast News Network televízió riportere, Jessica Lang is, amikor egy koronavírusról szóló anyagot vett fel a konyhában.

Ugyanis miközben a kamera felé fordulva mondta fel a szöveget, a háta mögött egyszer csak megjelent édesapja, aki látszólag nagyon nem vett észre, hogy lánya éppen dolgozik. Az apuka ugyanis félmeztelenül gyalogolt bele a képbe, ahogy éppen a pólóját vette fel.

Lang csak a kamerát tartó édesanyja reakciójából vette észre, hogy valami történt, és megfordulva rémülten vette észre, hogy mit csinál édesapja, akire azonnal ráripakodott:

Lang a Twitter-oldalán tette közzé a felvételt, amit azóta már több mint hétszázezerszer néztek meg.

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5

— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020