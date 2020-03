Brit tudósok szerint megfertőződhetünk a koronavírussal, ha visszük magunkkal a telefonunkat a vécére

Egy mobilon tízszer annyi kórokozó telepedhet meg, mint a vécédeszkán.

Túlzás nélkül mondhatjuk, jelenleg minden a koronavírusról szól. A világ lakosságát sakkban tartja a fertőzés, az emberek általában vagy feszülten várják az újabb, és újabb információt, vagy már a könyökükön jön ki, hogy minden a erről szól. Egy valami azonban közös: senki nem akar megfertőződni. Ennek elkerülésére pedig ugyancsak rengeteg praktika és információ árasztja el az internetet, hol hasznos, hol kevésbé hasznos tanácsokkal.

Hallottunk már olyan légből kapott, de teljesen haszontalan tanácsokat, hogy a vodka, vagy a kokain, fogyasztásával védettebbek leszünk, és olyan roppant kreatív megoldásokkal is találkoztunk, miszerint énekeljünk popdalokat a tökéletes kézmosás érdekében. Korábban mi is összeszedtük már, mit érdemes tudni a vírus tüneteiről, és miket érdemes betartani ahhoz, hogy elkerüljük a fertőzést.

Most a Southamptoni Egyetem egyik professzora, William Keevil fogalmazta meg intelmeit, melyek kitérnek arra a jól bevett szokásra, hogy az emberek a vécére is magukkal cipelik a mobiljukat. Keevil szerint hiába fertőtlenítjük a kezünket, hiába mosunk hosszan és alaposan kezet, hogyha utána egyből a telefonunkhoz nyúlunk, utána pedig megérintjük az arcunkat, már kész is lehet a baj.

Az ő szavait támasztja alá Perpetua Emeagi, a Liverpooli Egyetem biológusa is, aki úgy fogalmazott, több tanulmány is megerősítette már, hogy egy mobiltelefonon több mint 17 ezer féle baktérium telepedhet meg, tízszer annyi, mint egy közönséges vécédeszkán. Emeagi szerint a vécében található kórokozók öblítés során a levegőbe kerülhetnek, onnan pedig könnyen rátelepedhetnek az erre ideális terepet szolgáltató készülékekre. Ezzel pedig nagy veszélynek tehetjük ki magunkat.

Ennek elkerülése érdekében szintén bevethetünk pár praktikát:

a legegyszerűbb, ha nem visszük magunkkal a telefont a vécére;

ha mégis megtettük, alaposan fertőtlenítsük le a készüléket;

ha pedig öblítésnél lehajtjuk az ülőkét, elkerülhetjük, hogy a kórokozók a levegőbe kerüljenek.

Zárásként Emeagi hozzátette, a legbiztosabb módja, hogy elkerüljük a fertőzést az, ha minden szembejövő emberre potenciális hordozóként tekintünk, így biztos, hogy mindig extra óvatosak leszünk.