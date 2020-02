Sötétebb árnyalatú sebtapaszokat kezdtek árusítani a Tescóban

Hétfőn jelentette be a Tesco, hogy első brit kereskedelmi láncként megkezdik a hagyományostól eltérő színű sebtapaszok értékesítését – írja az Independent. Az új, sajátmárkás termék háromféle tónusban, világosban és két sötétebb árnyalatban lesz kapható Nagy-Britannia több mint 700 üzletében, 1 fontos (kb 403 forintos) darabáron.

A bejelentés kapcsán Paulette Balson, a Tesco munkatársa úgy nyilatkozott, az egyik legfőbb feladatuk, hogy úgy elégítsék ki a vásárlóik igényeit, hogy közben tekintettel vannak azok hátterére és közösségeire is. A nő egy Tescón belüli érdekvédelmi csoport vezetője, akiknek célja, hogy a sokszínűség és a nyitottság az áruházon belül is megjelenjen.

