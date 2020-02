Milyen lenne kipróbálni, hogy 5 milliárd ember életére vagy hatással? (x)

Head & Shoulders, Ariel, Gillette, Pampers, Old’s Spice, Always. Világszinten ismert márkák, amelyeket mindenki ismer. Azt már talán kevesebben tudják, hogy többek között ezeket is mind a Procter & Gamble gyártja. A cég méretei emberi szemmel szinte beláthatatlanok, amihez csak egy adatot mondanánk: 5 milliárd embert érnek el a termékeikkel. Egyetemistáknak pedig évente egyszer nyitva áll a lehetőség, hogy beleüljenek a P&G egyik igazgatói székébe.

Számos kutatás, munkaerőpiaci és vállalatvezetői vélemény szerint a Z generáció munkavállalói türelmetlenek: minél hamarabb vezetővé kívánnak válni, mindent meg szeretnének változtatni, gyorsan új munka és lehetőség után néznek, ha nem kapják meg, amire vágynak. Efelett lehet keseregni, vagy lehet hozzá alkalmazkodni, és kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. A P&G-nél utóbbit választották, és ez nem kényszer a világ egyik legnagyobb, sok márkájával piacvezető fogyasztási cikkekben utazó vállalatánál.

„Az előttünk álló jövő gyorsabb, forradalmibb, és izgalmasabb, mint valaha. A negyedik ipari forradalom átalakítja az egész életünket, társadalmunkat is valami egészen mássá, és valljuk be, kihívásokkal telibbé. A környezeti problémák, a diszkrimináció, a társadalmi- és gazdasági egyenlőtlenségek csak példák az összes kihívás közül. Találjátok ki, kinek kell majd kezdeni valamit ezekkel a kihívásokkal? Nos, nektek” – magyarázta Debbie Pasaris Regionális Kommunikációs Igazgató azoknak az ambiciózus egyetemistáknak, aki elindultak a CEO Challenge-en.

Ez a negyedik alkalommal megrendezett versengés olyan egyetemistáknak szól, akik be akarnak szállni egy olyan világversenybe, ahol a feladat, hogy a P&G egyik vezető márkájának CEO-jának bőrébe kell bújni. Idén a Pantene márka újrapoziciónálása volt a feladat, ennek ugrottak neki főleg üzleti szakokra járó egyetemisták háromfős csapatokban.

A Budapesten rendezett regionális forduló előtt már volt egy előválogató: 200 indulóból 27-en jutottak be ebbe a körbe, a kilenc csapatból most hat volt magyar. Krubl Yvette, a P&G közép-európai régiójának kommunikációs vezetője elmondta, hogy már nagyon korán igyekszenek támogatni a tehetségeket, szoros a kapcsolatunk a középiskolákkal, egyetemekkel. A CEO Challenge-en keresztül pedig a legjobbak legjobbjaival kerülnek kapcsolatba, ami nem titkoltan toborzási célokat is szolgál a P&G-nél. Amellett persze, hogy az egyetemistáknak ez egy remek lehetőség, ahol sokat tanulhatnak, és olyanokkal mérhetik össze magukat, akikkel az iskola falai között sosem találkoznának.

Debbie Pasaris hangsúlyozta, hogy mennyire fontos lett a cégnél a fenntartható növekedés gondolata: „A fiatalok már megkövetelik ezt. Csak akkor tudnak büszkék lenni a vállalatukra, csak akkor választanak téged, ha a fenntarthatóságot, a bolygó védelmét és a közösségformálást is magáénak vallja egy vállalat”.

A P&G pedig – a versenytársak közül K+F-re a magasan legtöbbet költő vállalatként – vezető innovációban, és ezt a társadalom jobbítására is fordítják. Ahogy mondják: nagy vállalat, nagy felelősség.

Gondolták volna, hogy miért fejlesztették ki az Ariel Pods-ot? A praktikusság csak egy szempont, de az ötlet onnan származott, hogy a mosáskor elhasznált energia 80 százaléka arra fordítódik, hogy a mosógép felmelegítse a vizet. Ezért találták ki a Podsot, amivel alacsony hőfokon is lehet mosni, és így óvni a bolygót. Számtalan hasonló példa van a P&G-nél, mint ahogy az olyan szemléletformálásra is, mint az Always #LIkeAGirl-kampánya volt. Vagy ott van az a 2004-ben indított program, amivel tiszta ivóvízhez juttatták emberek millióit, egy hasonló technológiával, mint amit a mosószerekben is használnak.

A P&G-nél általában és a CEO Challenge-en is olyan fiatalokat keresnek, akiket motiválnak az ilyen történetek, és ők is a részesei akarnak lenni ezeknek. Azokat, akik elhatározták, hogy a jövő vezetői, alakítói szeretnének lenni.