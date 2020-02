Gigi Hadid úgy helyretette Jake Pault, hogy szívünk szerint papot hívtunk volna rá

A tinik kedvenc botrányhős youtubere, Jake Paul tegnap délután váratlanul beszólt Twitteren Zayn Malik egykori One Direction tagnak, mivel állítása szerint goromba volt vele, számol be az azóta már törölt tweetről a CNN.

Több sem kellett Gigi Hadid szupermodellnek, aki egy ideje újra együtt van Malikkal, a még mindig elérhető válaszában úgy beszólt Paulnak, hogy ha a szájkarate sport lenne, már be kellett volna dobni a törülközőt, mielőtt nagyobb baja esik a srácnak.

Lol cause he doesn’t care to hang w you and your embarrassing crew of YouTube groupies ..? Home alone with his best friends like a respectful king cause he has me, sweetie. Unbothered by your irrelevant ugly ass. Go to bed …

