„Elvesztettük időérzékünket”: így telnek a napok a karanténba zárt óceánjárón

A tizenkilenc éves Xander Soh az egyike annak a 3700 utasnak, akik a Diamond Princess üdülőhajó fedélzetén tartózkodnak. Az óceánjárót karantén alatt tartják Jokohama partjainál, mert az egyik utasnál, aki korábban Hongkongban kiszállt, kimutatták a tüdőgyulladást okozó új koronavírust.

Azóta további 60 embernél állapították meg a megbetegedést, őket kórházba szállították, de a többi utasnak és a mintegy ezer fős személyzetnek még legalább két hétig a hajón kell vesztegelniük.

Hogy a veszteglés pontosan hogy néz ki, abba engedett bepillantást Soh családja,

akiket a BuzzFeed szólaltatott meg. Az ausztrál famíliát sokkolta a karantén híre, leginkább akkor döbbentek le, amikor közölték velük, hogy február 19 előtt biztosan nem hagyhatják el a hajót.

Az anya, Aun Na Tan emailben tájékoztatta az iskolát, hogy mi a helyzet a gyerekekkel. Xander húga, a 16 éves Kaitlyn azért lehet dühös, mert egy musicales szereplőválogatás utolsó fordulójáról kell lemondania, a család pedig egy Adam Lambert által vezetett Queen-koncertről marad le.

Sohék elmesélték, hogy eddig egyáltalán nem hagyhatják el a szobájukat, kivéve pénteken, amikor is kivételt tettek mindazokkal, akik belső, erkély nélküli szobákban laknak, és egy órára kiengedték őket a friss levegőre: a Soh család kedd óta most hagyhatta el először a 168 m2-es kabint.

A család olvasással, videózással, mobilozgatással tölti az idő nagy részét; az anya szerint ha tinédzser gyerekeik magányra vágynak, felmásznak az emeletes ágyukra, és felteszik a fejhallgatójukat. Kaitlyn azt mondja, az időérzéküket elvesztették, de a közösségi médiának köszönhetően kapcsolatban vannak a külvilággal, így nem áll fenn a veszély, hogy bekattannak.

Az ételt a kabinjaik elé teszi le a személyzet. Egy utas a Twitteren meg is mutatta, milyen fejedelmi étkekkel próbálják őket kárpótolni (azt írja, úgy kell majd lerángatni őt a hajóról, ha vége lesz a karantén időszakának)

Princess stepping up its game with food service on #DiamondPrincess. Don't believe the honeymooners who would rather be in an American hospital. You might have to drag me off the ship when the quarantine ends. pic.twitter.com/JA4fb2C54S

— Matthew Smith (@mjswhitebread) February 7, 2020