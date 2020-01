Videón, ahogy a kobra visszaöklendezi táplálékát, a látvány sokkoló

Amikor műanyagmentes hónapot tartunk, vagy amikor olvassuk, hogy a legnagyobb hulladék-előállító cégek is erőfeszítéseket tesznek az egyszer használatos plasztik tárgyak visszaszorítására, kicsit mindig azt hisszük, van remény.

Aztán mindig jön egy újabb borzasztó videó.

Megint előkerül egy felvétel, ahol egy állat szörnyű kínokat él át, pusztán azért, mert az emberek nem képesek egy szemetesig elsétálni egy palackkal / szívószállal / műanyagpohárral.

A legfrissebb felkavaró felvételt az indiai természetvédelmi szolgálat egyik munkatársa, Parveen Kaswan töltötte fel a Twitterre: a videón egy kobrát láthatunk, aki visszaöklendezi táplálékát.

Előre szólunk: nem túl felemelő a látvány.

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2020