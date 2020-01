Leégett a ház, ami előtt pózoltak a tűzoltók

Tizennyolc tűzoltó áll haragban egy michigani ház tulajdonosaival, miután csoportszelfit készítettek a lángoló épülettel. Az (azóta már leégett) ház előtt pózolós fotót a Facebookon is közzétették a Detroit Fire Incidents oldalán, azzal a szöveggel, hogy a csapat egy másodpercre megpihen, hogy szelfizzen az újévkor. Dave Fornell tűzoltó szerint az épület túl veszélyes volt ahhoz, hogy bárki bemenjen, és már amúgyis menthetetlennek tűnt a helyzet.

A tulajdoosok kiakadtak, miután a több mint ötvenéves épületet 18 tűzoltó sem tudta megmenteni, főleg miután látták a szelfit az interneten. A facebookos poszt alatt pedig annyi mérges komment érkezett a képre, hogy azt inkább inkább törölték is az oldalkezelők.

A tűzoltócsapat elmondása szerint egy társuk leszerelésének alkalmából készítették az utolsó közös fotót, ám a város tűzvédelmi biztosa szerint ez a magatartás nem elfogadható. Egyelőre még vizsgálják, hogy mi volt a tűzeset oka és valóban menthetetlen volt-e a helyzet, így a pózoló tűzoltók sorsa is elbírálásra vár.

Kodak moment leads to controversy! A Detroit fire crew is now in hot water after taking this photo for a fireman’s retirement. The vacant home eventually burned to the ground. I’ll have reaction from people nearby in about 30 mins on @Local4News pic.twitter.com/C2ObyVy6s4

— VICTOR WILLIAMS (@NewsWithVictor) January 1, 2020