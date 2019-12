VV Veronika 10 hónapja szült, de már túl is van egy újabb plasztikai műtéten

A Való Világ 5. szériájának egykori szereplője, VV Veronika sok évnyi csend után, márciusban osztotta meg a hírt, hogy anya lett. Most pedig ismét jelentkezett, hogy elmondja, megigazítja a testét. Azt mondja, hogy 10 hónapos kislánya mellett nincs ideje arra, hogy edzőterembe járjon, ezért inkább a gyors megoldást választja. Kicserélteti a mellimplantátumát és a csípőjén található zsírt is orvosi segítséggel tűnteti el.

Elégedett sose voltam magammal. Most jelenleg az alakommal nem vagyok elégedett és kibékülve, mert felszaladt az a pár plusz kiló. Régebben azt szerettem volna, hogy nagyobb legyen a szám, most azt szeretném, hogy kisebb legyen. Ezen is majd idővel szeretnék változtatni