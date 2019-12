Mit gondoltok, fülbemászó lett?

A Nánási-család idén is kipattintott egy karácsonyi dalt, amiben ugyan csak vokálban működtek közre. Mindenestre a klipben Ördög Nóra, Nánási Pál és a gyerekeik is láthatók, sőt Sári is, a kutyájuk.

Az éneket Koszi Janka és Takács Nikolas vállalta magára, amúgy a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola növendékei is közreműködtek, meg Nánásiék néhány követője. Érdekesség, hogy

az eredeti dalt Ördög Nóra fordította magyarra.

