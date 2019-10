Shia LaBeouf PTSD-vel küzd gyerekszínészi karrierjének hála

Őt is meglepte, amikor pár éve diagnosztizálták vele.

Shia LaBeouf életrajzi ihletésű filmjének, a Honey Boy-nak a promójaként interjúzott a Hollywood Reporter podcastjében, ahol szóba került 2017-es bírósági ügye is, amikor részegen összeverekedett egy szolgálaton kívüli rendőrrel. A színész elmondta, hogy sokáig azt hitte, szimplán csak alkoholista, de akkor kiderült, hogy valójában a gyerekkorában kialakuló poszttraumás stressz miatt is alakulhatott ez ki nála, számol be róla a DailyMail.

Ez volt az első alkalom, amikor közölték velem, hogy PTSD-m van. Azt hittem, hogy alkoholista vagyok, mármint igazi kemény alkoholista, amivel kezdenem kell valamit. Tudtam, hogy problémám van, de fogalmam se volt, hogy van ez a másik dolog is mellé extraként, ami megnehezíti, hogy békében élhessem valaha is az életemet, és befolyásolja azt is, hogyan kezelem az embereket.

A Honey Boy a gyerekkoráról, így gyerekszínészi karrierjéről is szól, így abból majd vélhetően kiderül, hogy min is kellett keresztülmennie, ami ezt okozhatta nála. A filmben egyébként a saját apját játssza.

Kiemelt kép: Raymond Hall/GC Images