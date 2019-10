Charlie Puth mindent tud a Jóbarátokról, meg is könnyezte a találkozást Courteney Cox-szal

Próbára tették, mekkora rajongó is az énekes.

A Billboardnak van egy visszatérő videószériája, amikor egy népszerű sorozat egyik szereplőjét leültet egy popsztárral, hogy vizsgáztatja, mennyit is tud a sorozatról, aminek állítólag hatalmas rajongója. A legutóbbi epizódjában a Jóbarátok rajongó Charlie Puth ült le a sorozat Monicájával, Courteney Cox-szal, aki kikérdezte a szitkomból, Puth pedig elég jól teljesített. A végén még egy kis díjjal is meglepte Cox, amitől az énekes szabályosan elérzékenyült, majd utána előadta a sorozat főcímzenéjét. A videót nézve egyébként te is letesztelheted a rajongásodat.

Kiemelt kép: YouTube