„1014 napja nem néztem pornót, 1005 napja nem nyúltam magamhoz”

A pornófüggőség kordában tartása, szebb arcbőr, nyugodtabb közérzet, tisztább gondolkodás – számos oka van annak, hogy valaki pornó, maszturbálás és szex nélkül él. A jelenségnek külön neve van (nofap), ami a nemből (no) és az önkielégítés netes szlengjéből (fap) áll össze, a tábor létszáma pedig egyre nő. A nagyobb külföldi lapok több „résztvevőt” is megszólaltattak, így egyrészt nemcsak értesülhetünk arról, hogy vannak, akik így élnek, de azt is megtudhatjuk, milyen az élet, ha valakinek hónapokig nincs orgazmusa önszántából.

Végül is szex valakivel, akit szeretek.

Ezzel a mondattal érvel Woody Allen a maszturbálás mellett Annie Hall című kultfilmjében. Cikkünk olyan emberekről szól, akik ezek szerint nem szeretik magukat, vagy más olvasatban: pont azért szakítottak az önkielégítéssel, mert jót akarnak maguknak.

A holland Kristelt, vagy ahogy a YouTube-on ismerik, KasumiKrisst közel ötvenezren követik a YouTube-on. Legnépszerűbb videóján másfél millió megtekintés van úgy, hogy más menő youtuberekkel ellentétben nem videójátékokkal, sminktanácsokkal vagy termékkicsomagolással csalogatja be a nézőket a csatornájára, hanem a maszturbációmentes élet előnyeit ecseteli.

Az alábbi videóban például arról mesél, hogy már 8 hónapja No PMO életet él, azaz, kiiktatta mindennapjaiból a pornót, a maszturbációt és az orgazmust.

A felvételből az is kiderül, hogy a lány korábban önbizalomhiányban szenvedett, nem volt motivált, nem volt hobbija, belekezdett dolgokba, amiket aztán abbahagyott. Aknéval és egyéb testi problémákkal küzdött, amióta azonban önmegtartóztatást gyakorol, jobban néz ki (mármint mások szerint is), és pozitívabban is látja a világot. Bőre ragyog, haja fénylik, bezzeg régen.

A nofaptól nem gondolkodsz pozitívabban, nézel ki vagy érzed magad jobban, viszont kinyílnak előtted ajtók, az extra energiáddal pedig késztetést érzel, hogy belépj rajtuk, és kezdd el fejleszteni magad. Ahogy én is tettem.

Kristel állítja, már két hét szünet után is sokkal motiváltabb volt, mosolyogva ébredt. Boldogabb és energikusabb lett, azt érezte, végre ténylegesen uralja az elméjét. Idővel egyre magabiztosabb lett, és míg korábban kerülte az idegenekkel való társalgást, ma már örömmel elegyedik beszédbe bárkivel. A holland lány a Guardiannek nyilatkozva elmondta: azért próbálta ki az életmódváltást, mert szereti a kihívásokat és most úgy érzi, az önkielégítésmentes lét kezdete óta teljes fizikai és mentális átalakuláson esett át: sokkal nagyobb az akaratereje, sokkal fegyelmezettebb. Mivel évek óta nem maszturbál és nem néz pornót, most már nem is érzi ezt különösebben kihívásnak, és állítása szerint semmi nem motiválja arra, hogy ismét efféle örömöket éljen át.

Felmerülhet a kérdés, hogy a társas szexről is le kell-e mondania az alanynak, ezt illetően megoszlanak a vélemények. A nofap.com egyik fórumán valaki megkérdezte, hogy az exbarátnőjével lefeküdhet-e, voltak olyan válaszok, amik szerint igen, de nem lehet orgazmusa, más azt írta, hogy szabad, de nem lehet attól erekciója, hogy közben pornóra gondol. Megint más azt írta, nyugodtan és akár orgazmusa is lehet, mert élő emberrel szexel.

Bomba, szárnyakat ad

A nofap 2011-ben jött létre az internet sok szempontból legizgalmasabb felületén, a Redditen, az első tematikus fórumot Alexander Rhodes indította el. A mozgalom arra buzdítja követőit, hogy tartózkodjanak az önkielégítéstől, a pornótól, az orgazmustól. Az ötletet annak a kutatásnak az eredményére alapozták, amely szerint hét nap szexuális önmegtartóztatás után a tesztoszteronszint megnövekedett – a nofaposok szerint tehát a visszatartás alkalmas arra, hogy felpörgesse az agyműködést, jelentősen felpumpálja a szervezet energiaszintjét. A magukat fapstronautáknak is nevező önmegtartóztatók szerint a maszturbációmentes élet nemcsak energiabomba, de jó hatással van a magabiztosságra is, sőt, a szociális szorongást is csökkenti.

Az említett testi-lelki hatások hangsúlyozása mellett van egy másik fő csapásirány is: a pornó elleni harc. Sokan ugyanis egyfajta misszióként, a felnőttfilm-függőség kezelésének élharcosaként tekintenek a mozgalomra.

A weboldalukon „átfogó szexuális egészségügyi platformnak” nevezik magukat, Facebook-oldalukon pedig azt írják magukról, egy sor szolgáltatást kínálnak globális ügyfélkörüknek. A nofap ugyanis nemcsak mozgalom (sőt, ők maguk ódzkodnak az ezt angolul lefedő movement kifejezéstől), de vállalkozás is, amely pénzért nyújt segítséget a leszokáshoz: motivációs anyagokat, online csoporttalálkozókon való részvételt kínál azoknak, akik pornófüggőknek érzik magukat. Ezeken kívül nofapos bögréket, pólókat és egyéb kegytárgyakat is árulnak az oldalukon.

Aki azt gondolná, hogy fura figurák néhány száz fős hangos csoportocskájáról van szó, téved: csak a reddites fórumon 485 ezer tagja van a nofap csoportnak,l a Facebookon pedig 21 ezren lájkolják az oldalt.

Beléptem – természetesen pusztán újságírói kíváncsiságból – a több mint nyolcezer tagot számláló nofap Facebook-csoportba, mert hogy ilyen is van, mégpedig azért, hogy betekintést nyerjek a No PMO életbe. Nem lenne túl etikus kiteregetni egy zárt csoport posztjait, ezért csak egy gyors összefoglalás arról, hogy milyen tartalmak pörögnek egy ilyen misztikus platformon:

büszkélkedő posztok arról, hogy valaki 15, 30, 60, és így tovább napja tartja a PMO-mentes életet – a kommentelők gratulálnak és további erőt kívánnak,

valaki nem járt sikerrel az önmegtartóztatásban (visszaesett), ő szomorkodik, a többiek támogatásukról biztosítják,

tippek, trükkök, praktikák,

fogadalomtételek,

pornógyalázó cikkek, képek, mémek.

Na jó, az egyik bejegyzést mégis megosztjuk, mert zseniális:

Ha még egyszer visszaesek, öt dollárral támogatom Trump újraválasztási kampányát.

Pornóellenes mémek egyébként a szervezetként kategóriába sorolt Nofap Facebook-oldalán is rendszeresen felbukkannak, lentebb mutatunk majd néhány eklatáns példát a közelmúltból.

5 százalék

Bár az említett Guardian-cikk szerzője kitér a mozgalom hímsoviniszta vonalára is, amely a tesztoszteron-túltengést a férfiasság idealizálásával, a nők tárgyiasításával és lenézésével köti össze ( egyes fórumok hozzászólói között még a kifejezetten nőgyűlölő incel-mozgalom hívei is feltűnnek), kifejezetten a nofap-os nőkkel, azaz femstronautokkal foglalkozik. Arányuk az alapító szerint mindössze öt százalék lehet, de egyre látványosabb a jelenlétük a közösségben, saját fórumokat indítottak, és olyan népszerű képviselőik is ,vannak, mint például Kristel.

Vagy épp Alana (YouTube-on AAHANA), akinek a pornóval van a legnagyobb problémája: mivel szerinte a videók rendszerint a férfiak kielégülését helyezik a középpontba, így alkalmasak arra, hogy a nézőkből a nőket lealacsonyító gondolatokat váltsanak ki. Alana több mint 12 ezer embernek szolgáltat tartalmat a YouTube-csatornáján olyan kattintós című videókkal, mint például:

Rossz-e, ha valakinek kicsi a pénisze?

Megcsalás-e a pornónézés?

Pornóra – vagy más személyre gondolni – szex közben

Az ejakuláció tönkreteszi a szerelmet?

Nofap elkalandozás ellen

Hogy ne ragadjunk le a női vonalnál, térjünk át Joshua Davidson történetére: a HuffPost augusztusi cikkében az angliai Chester-le-Streetben élő, pornófüggőségből kiutat kereső fiatalt mutatja be, aki tizenhét éves korában kezdett el azon aggódni, hogy egyre többször nyúl magához, ráadásul egyre durvább felnőtt tartalmakat néz közben. Mint minden egészséges fiatal, ő is kamaszkora óta rendszeresen zsebhokizott, először a tévécsatornák kínálatában szereplő erotikus filmek közben, ám az évek során azon kapta magát, hogy a soft tartalmakra már nem is jön izgalomba, így egyre durvább hardcore pornót kellett néznie, hogy sikerrel járjon.

Emellett azt is észrevette, hogy képtelen összpontosítani, mindent elfelejt és már semmi más nem érdekli: depressziós lett, és társalgásra is alkalmatlan, mert állandóan elkalandozott. Ezeket a problémákat a gyakori maszturbálással hozta összefüggésbe, ezért úgy döntött, segítséghez fordul. Egy Google-kereséssel jutott el a nofaposokhoz. Először egy napig bírta önkielégítés nélkül, aztán kettő, majd három napot is átvészelt, az első komolyabb rekordja 16 nap volt. Immár több mint egy éve nem nyúlt magához.

Egy másik pornófüggő, Tom Pothers (a nevét a cikkben megváltoztatták) úgy tudott leszámolni függőségével, hogy a felesége egy nap – csak úgy mellékesen, kutyasétáltatás közben – jelezte neki: ha a férfi nem szokik le a rendszeres pornónézésről, elválik tőle. A nő önbizalmát ugyanis lenullázta, hogy a férje megállás nélkül felnőttfilmeket nézett. Pothers nem akart örökre lemondani a maszturbálásról, amikor rátalált a nofapra: először 30 napos önmegtartóztatást abszolvált, majd 60, 90, 180 és 365 napig bírta. Aztán kiderült, hogy már haladó szinten van, a cikkben azt mondta:

Ma 1014 napja nem nézek pornót, és 1005 napja nem nyúltam magamhoz.

A cikkben megszólal egy pszichoterapeuta, Paula Hall is, aki londoni rendelőjében fogadja a pornófüggőséggel küzdőket, és azt mondja, nem csoda, hogy a nofap iránt egyre nagyobb az érdeklődés: ő maga több mint tíz éve dolgozik a szakmában, és az utóbbi esztendőkben évről évre duplázódik a pornófüggőséggel hozzájuk fordulók száma. Hall azt mondja, olyan sok páciens jelentkezik be náluk azzal, hogy aggasztja őket a „pornóval és maszturbálással kapcsolatos magatartásuk változása”, hogy egyre több és több szakembert kell kiképezniük erre a területre. A pszichológus szerint amúgy a trend egyenesen arányos az ingyenesen hozzáférhető 18 pluszos online tartalmak terjedésével.

Éveken át két monitort használt

Sereg Tímea szexuálterapeuta, lapunkban rendszeresen publikáló kollégánk szerint legfeljebb részigazság lehet abban, amit az önmegtartóztatás pozitív hatásairól emlegetnek a nofaposok, ráadásul a mozgalom elindulását megalapozó kutatásnak tökéletesen ellentmondó eredmények is napvilágot láttak már. Fentebb említettük, hogy a nofaposok szerint az önmegtartóztatás nemcsak az energiaszintet és az önbizalmat növeli, de a szorongás ellen is hatásos. De közben meg nem arról szól minden második „szex és egészség” témájú cikk, hogy az orgazmus (na jó, a szex) az egyik legjobb eszköz a szorongás ellen, a felgyülemlett feszültség levezetésére? Sereg Tímea szerint

akik valami miatt szoronganak, például a fiúk a péniszméretük vagy a lányok a melleik formája vagy a testalkatuk miatt, azok számára megkönnyebbülés lehet egy ilyen ideológia, hiszen a lemondással megszabadulhatnak mindattól a gátlástól, ami bennük volt a szexuális élettel kapcsolatban.

A szexuálterapeuta szerint ha valakinek kevés az önbizalma, ha csak sötétben képes szeretkezni, ha szorong azon, hogy egyáltalán ismerkedjen, boldog lehet a szexuális önmegtartóztatástól. Sereg Tímea azt mondja, egyénenként változhat, kire hogyan hathat a szexmentes élet.

Vannak emberek, akik a szorongás levezetésére használják a maszturbálást, akár a pornóval együtt is – ez biztos, hogy egészségtelen. Számukra egészséges lehet egy ideig az önmegtartóztatás, amíg megszabadulnak a rossz szokástól és inkább mással helyettesítik, oldják fel a szorongást.

A szakember találkozott már a praxisában olyan lánnyal, aki önmegtartóztatásban élt, de ő kifejezetten azért tette, mert az édesapja gyerekkorában molesztálta. Számára felnőttként a szex élvezhetetlen valami lett, amit kötelező volt csinálnia az első pasijával, később ehelyett inkább azt választotta, hogy nem ismerkedik, hogy ne kelljen szexelnie. Ilyen helyzetben a tanács kevés, terápia szükséges.

Sereghez nem egy esetben fordultak már pornófüggők is:

Volt olyan páciensem, aki éveken át két monitort használt, az egyiken dolgozott, a másikon szimultán nézte egész nap a durvábbnál durvább pornót. Nála a túltelítéses módszer működött: ilyenkor meghatározott körülmények közt a terapeuta mondja meg, mennyi pornót lehet nézni, speciális esetben hány alkalommal lehet a szeretőhöz menni, fizetett szexuális szolgáltatást igénybe venni. Mindent a terapeuta irányít a háttérben, és csak akkor lehet hatékony, ha a kliens együttműködik, betartja a tiltásokat és betartja a kért mennyiséget.

