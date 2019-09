A vibrátor előtt nem volt sose orgazmusom

Az orgazmus megélése a nőknél nem olyan természetes folyamat, mint a férfiaknál, és kevés levelet kapunk a témában. A szexuális segédeszköz és a partnerrel megélt szexuális élet kérdésköre nem minden párnál zajlik egyszerűen, ebben is segítünk olvasónknak. Ha neked is van kérdésed, ha szeretnél választ kapni a szexuális kudarcaidra, a szexuális gondjaidra, ha információra van szükséged, várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

24 éves lány vagyok, két éve vagyunk együtt a barátommal. Tökéletesen megvagyunk, vagy legalábbis azt hittem, amíg a barátnőim unszolására nem vettem magamnak egy vibrátort. Minden kedves barátnőm azt mondogatta, milyen szuper, feldobja a dolgokat. Én úgy éreztem, ezen a téren sincs szükségünk segítségre. Kíváncsi lettem, és a páromnak is elmondtam, mit tervezek. Egyáltalán nem örült. Végül pár hét szekrényben állás után elővettem a kis dobozt, benne az eszközzel. Kipróbáltam, természetesen először egyedül. Így alakult, hogy tudatosult bennem: ezelőtt soha nem volt egy tisztességes orgazmusom. Végre először sikerült elérnem azt a csillagokat látós, sikítozós végkifejletet. Emiatt kezdem azt érezni, hogy bennem van a hiba. Segítséget kérek, tényleg gondot jelenthet ez a kapcsolatunkban, vagy ezt el lehet fogadni? Egyáltalán elmondjam-e a páromnak, hogy kipróbáltam? Esetleg rakjam el örökre és inkább maradjak csendben, ha egyszer minden más jó?

Az olvasói levelet Annától kaptuk, a vibrátor sajnos sok gondot is okozhat a párkapcsolatban abban az esetben, ha a partner féltékeny arra.

Mit lehet tenni?

A nő orgazmusa más, mint a férfié, nem annyira látványos, bonyolultabb és több tényezőtől is függ. A női orgazmus kutatását Alfred Kinsey amerikai szexológusnak köszönhetjük, aki az ötvenes években empirikus módszereivel rávilágított arra, hogy a női orgazmusnak három feltétele van:

az egyén szexuális tapasztalatainak jellege és terjedelme

az egyén aktuális ingerlésének mikéntje

az egyén fiziológiai adottsága

Ezek együttesen a kutatások szerint biztosan szükségesek az orgazmus megéléséhez, de ehhez hozzátenném még az aktuális hangulatot, az egyén koncentrálóképességét és az egyén saját magával kapcsolatos pozitív testképét. Olvasónk huszonévesen megélte első orgazmusát, önkielégítéssel, egy vibrátor segítségével. Ebben semmi szégyellnivaló nincs, sőt, öröm, hogy kiderült számára, képes megélni az orgazmust, egyelőre így. De ha már így megy, akkor menni fog máshogyan is, hiszen az orgazmus folyamata reflexszerű folyamat, újra lehet tanulni, át lehet szoktatni a testet arra is, hogy partnerhelyzetben megélje valaki az orgazmust.

A partner egyelőre nem nyitott erre, több olyan emberrel is találkoztam a praxisban, akik nagyon kiakadtak párjukra a vibrátor miatt, az ok leginkább az, hogy ők bárhogyan próbálkoznak, nem fognak tudni úgy rezegni, vagy olyan erővel működni mint a vibrátor. És valahol igazuk is van, viszont nem ellenség a vibrátor, hanem olyan dolog, amit be lehet vonni a szexuális életbe, de csak akkor, ha az illető nem érzi magát kevésbé férfinak ettől. Erre érdemes odafigyelni, és ha szóba kerül a vibrátor, akkor rákérdezni nála, hogy ezt érzi-e, és emiatt vannak-e fenntartásai. Ha igen, akkor vele biztos, hogy nem lehet majd a vibrátort is bevenni az ágyba, viszont van más lehetőség.

Ha már a vibrátorral megy a kielégülés, akkor idővel meg kellene próbálni csak kézzel önkielégíteni és kitapasztalni, hogyan működik a csikló, hogyan reagál a hüvely. A jó orgazmuskészség azon is múlik, hogy mennyire ismerjük a saját testünk működését, és ha már tudjuk, milyen mozdulatok izgatóak és mik azok, amik kevésbé azok, akkor partnerhelyzetben is gyakorolhatjuk együtt. Ez is lehet kényes kérdés, ha a férfi olyan, hogy nem szereti ha a kezét ide-oda teszik szex közben, vagy ha nem olyan ember, aki felteszi a kérdést szex közben: ez jólesik?

Ahhoz, hogy partnerhelyzetben is működjön az élvezetes orgazmus, mihamarabb tenni kell érte, különben túlzottan rögzülhet az orgazmus, és elképzelhető, hogy csak a csiklón keresztül fog menni a dolog, és az is csak önkielégítéssel. A hibás rögzülést el kellene kerülni, és a tetőpontot más igényelt módon is meg kellene tanulni.

