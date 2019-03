A várandós Jessica Simpsont nézve úgy tűnik, a gyereke az óvódáséveit is a hasában tölti

Jessica Simpson egyre nehezebben viseli harmadik terhességét, hiszen az előző két várandósságához hasonlóan tetemes súlyt szedett magára. Ennek ellenére nem szégyenli megmutatni a nehézségeket.

Két hónapja még feldagadt lábát mutatta meg követőinek, sőt tanácsot is kért tőlük, most pedig bikiniben mutatta meg, hogy valójában mekkor is a hasa, na meg a mellei. Ahogy rajongói és családja, úgy mi is nagyon szurkolunk már, hogy Simpson megszülje babáját.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jessica Simpson (@jessicasimpson) által megosztott bejegyzés, Márc 18., 2019, időpont: 4:22 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@jessicasimpson