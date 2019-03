Ha hozzáérek a csiklójához, az csiklandozza, a szex meg fáj

A fájdalmas szex a nőket érinti, jellemzően szülés után, vagy a menopauza idején bukkanhat fel. A nemi szervek külső részét és a belsőt is érinti, vannak, akik a hüvely teljes egészében érzik, és vannak, akik csak egy ponton. Jelezhet komolyabb nőgyógyászati betegségeket, bélrendszeri betegségeket, de pszichoszomatikus okok is állhatnak a hátterében. Minden esetben fontos, hogy orvosi vizsgálattal kizárják vagy diagnosztizálják a kiváltó okot.

A feleségemmel 8 éve jöttünk össze, akkor még csak alkalmi kapcsolat céljából, az idő múlásával ez a dolog átalakult, a szex remekül működött. Később úgy döntöttünk, hogy gyereket szeretnénk, 4 évvel később megszületett a fiam, mindketten nagyon boldogok voltunk, de valami megváltozott. Észrevettem, hogy a feleségem nem nyit felém, nem közeledik úgy, hogy a tudtomra adja, vágyik rám. Ha mégis lefekszünk egymással, nem élvez el, úgy érzem, nem élvezi a szexet, nem is nagyon engedi, hogy kényeztessem. Engem sem szeretne kényeztetni, az előjáték rész is kimarad a szexből. Ha hozzáérek a csiklójához, az csiklandozza, egyetlen pózban hajlandó szexelni, hanyattfekve, mert akkor nem fáj neki annyira. Kértem, hogy nőgyógyásszal beszélje ezt meg, de erre azt mondta, a doki se tud mit csinálni. Beszéltem neki terápiáról, de kinevetett, hülyének néz. Sofőrként dolgozom, van, hogy egy hetet távol vagyok, és akkor is mindig kívánom. Tudja jól, hogy szőrzet nélkül szeretem, és van, hogy két hétig nem szőrtelenít, direkt. A napokban egyik este zuhanyzás után, amikor már a gyerek elaludt, odafeküdtem mellé meztelenül, és ő három órán keresztül játszott a telefonján tovább. Elkezdtem simogatni, közeledtem felé, de csak elhúzta magát. Kikeltem magamból, mire azt vágta a fejemhez, hogy látod, megint kezded a veszekedést, ezért nincs kedvem hozzá. De ez nem igaz, mert ha nincs vita, akkor se vágyik a szexre. Úgy érzem, csak azért engedi magát megdugni, hogy csökkentse a vágyamat a szexre, és ne akarjam többször. Ha azt mondom neki, hogy akkor kiverem magamnak, akkor is csak annyi a válasza, hogy oké. Nem tudom ezt sokáit tűrni, az őrület határán vagyok már.

Az olvasói levelet Kornéltól kaptuk, akinek természetesen mi választottuk a nevet, nem tesszük közzé az övét sem, hogy ne legyen felismerhető. A fájdalmas szex egyike azoknak a női szexuális zavaroknak, amik szülés után igencsak megnehezíthetik a szexuális együttléteket.

Mit lehet tenni, ha a feleség ennyire hárítja a szexet?

A fájdalmas behatolást a szexuálpszichológia dyspareuniának nevezi, a fogalom azt takarja, amikor a nő számára a behatolás fájdalommal jár, ez a fájdalom mértéke egyénenként eltérő mértékű lehet. Jellemzően a szülés körülményei (természetes szülés, komplikációk) és az utána lévő időszak alakíthatja ki a fizikai fájdalmat. Szülés után hat hétig tiltott a szex, de utána fontos újrakezdeni: ilyenkor gyakori, hogy a nők fájdalmat éreznek, egyesek annyira, hogy akár évekre elállnak a szextől. A fájdalom aztán ördögi körként is működhet, előre félhet valaki attól, hogy fájni fog, és semmi kedve nem lesz hozzá éppen emiatt. A libidóhiány is megváltozhat szex után, ennek fő oka általában a kialvatlanság. Olvasónk esetében a fájdalmas szex és a libidóhiány állhatnak a probléma hátterében, aminek kezelésére elengedhetetlen a szexuálterapeuta.

A fájdalom megjelenhet már a nemi szerv külső részein is, és mélyebben a méhnyaknál is. A hüvely kis részétől kezdve akár annak teljes egészében is érezhető lehet. A fájdalom pontos diagnosztizálásához a helyét, az időtartamot és a fájdalmat kiváltó cselekvést is vizsgálni kell. Nemcsak a szülés utáni időszakban, hanem a menopauzában is megjelenhet, lehet veleszületett és szerzett is, az is megtörténhet, hogy a fájdalom mértéke és ideje idővel nő. Kisebb fertőzések, felfázásos tünetek után is felbukkanhat az első együttlétnél.

A fájdalmas szex tünete is lehet betegségeknek, mint gombásodás, herpesz, húgyúti fertőzések. De a komolyabb betegségeknek is tünete lehet, jelezhet gyulladásos folyamatokat a medencében vagy a bélrendszerben, és akár endometriózis is állhat a háttérben.

Ennek pontos kivizsgálására szakorvos szükséges, gasztroenterológus, hasi ultrahang, nőgyógyászati kivizsgálás, laborvizsgálat és a háziorvos is szükségesek. Amennyiben szervi okot nem találtak, azaz nem valószínű, hogy nőgyógyászati betegség vagy esetleg Crohn-betegség lehet a fő oka, akkor szexuálterápián ezen lehet változtatni. Ahogyan korábbi cikkben már volt erről szó, senkit nem lehet rákényszeríteni a terápiára, ahhoz, hogy sikeres legyen, az illető saját akarata, a változtatásra való készsége elengedhetetlen.

A pszichoszomatikus okok hátterében a félelem melllett a szégyenérzet és a bűntudat is állhatnak, sőt, a terhességtől való félelem is kiválthatja a fájdalmas érzést. Látható tehát, hogy az okok sokfélék lehetnek, és ez nem olyan jellegű probléma, ami elmúlik magától, mint a nátha. Ezt ki kell vizsgáltatni az orvosokkal, akik csak akkor fognak tudni segíteni, ha az, aki a fájdalmas szexszel együttél, őszintén beszél a gondjairól, a fájdalom mértékéről.

