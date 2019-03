Egymás szeme láttára mészárolják le a kutyákat az indonéziai éttermekben – Videó

“Erre a beteg horrorra egyszerűen nem lehet felkészülni.”

A DailyMail írta meg, hogy a többek között a Downton Abbey-ben is feltűnő Peter Egan Indonéziában ellátogatott két olyan “étterembe’ is, ahol helyben készítik el a fogásokat, és az étlapon megtalálhatóak a kutya- és macska ételek is. Egan persze nem enni érkezett, ellenben fel szerette volna hívni a figyelmet arra az állatkínzásra, ami ezeken a helyeken zajlik, annál is inkább, mert évente több mint egymillió kutya és macska esik az ezekhez hasonló üzletek áldozatául.

A tapasztalatait egy videóban is megörökítette, de a megtekintést csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk.

A helyszínen az állatok borzalmas higéniai viszonyok között, ketrecekbe zárva várják, hogy végezzenek velük, miközben saját szemükkel látják, ahogy társaikat agyonütik, majd leperzselik a szőrüket. Nem egyszer előfordul, hogy az állatok az ütés ellenére még élnek, mikor a tűz alá kerülnek.

Egan az egyik eladónak fizetett azért, hogy négy kutyát meg tudjon menteni a mészárszéktől, de ennél többet nem tehetett, bármilyen szörnyű, az üzlet virágzik Indonéziában.

Az indonéz lakosságnak csak egy kis része fogyaszt rendszeresen kutya- és macska húst, ám ők igen szélsőséges nézeteket vallanak erre vonatkozóan: gyógyító hatásúnak tekintik az ilyen ételeket, nem is beszélve a tradíciókról, amik az étkezést körbeveszik.

A Dog Free Meat Indonesia nevű jogvédő szervezet a tevékenység teljes betiltását szeretné elérni az országban, ahogy az már a környező országokban, így Tajvanban, Hong-Kong-ban és Thaiföldön érvényben van.

A videót készítő Egant is roppantul megrázta az élmény. Bár tudta, hogy nem sok örömben lesz része a kirándulás alatt, úgy nyilatkozott,

ez a brutális mészárlás egész életemben kísérteni fog.

Kiemelt kép: DFMI