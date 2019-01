Tízéves fia bíztatja, hogy merje felvállalni transzvesztita énjét

A 34 éves John Bryant egyedül neveli tízéves kisfiát a kanadai Kingstonban. Először hét évvel ezelőtt öltözött be nőnek szórakoztatás céljából, mert úgy gondolta, neki is menne az a produkció, amit másoktól látott.

Mivel a sminkelésben nem igazán volt tapasztalata eleinte, így a RuPaul műsorában is feltűnő Divine-tól leste el a tippeket, amiket aztán a műsorvezető tanácsaival gyúrt össze és így született meg az alteregója, Lily Devine. Bár szinte csak pozitív visszajelzéseket kap a színpadi fellépései miatt, tízéves fiának iskolájábal több olyan visszajelzés is érkezett, hogy illő-e szülőként így viselkedni, illetve a nemi identitását is megkérdőjelezték. A férfi legnagyobb támogatója végül fia, Nicholas lett, aki nemcsak imádja édesapja művészetét, de sokszor viccből utánozza is őt a parókáiban és a magassarkúiban.

És hogy miből áll a támogatás? Például amikor új sminktechnikát vagy outfitet próbál ki, akkor mindig kikéri Nicholas tanácsát, ha mélypontja van, megvígasztalja, ráadásul azt is megígérte: ha majd édesapja egyszer meghal, átveszi a showt.

Kiemelt kép: mediadrumworld.com/Lily Devine