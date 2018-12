Az előző életében egyiptomi királynő médium megmondta, mi jön 2019-ben

Az év utolsó és első napjain csak úgy szállingóznak a jóslatok a következő egy esztendőre, nincs ez máshogy most sem. A 2018-at jóslataival 77 százalékban eltaláló spárgajósról már írtunk, úgyhogy legyen itt szó a 33 éves Nicolas Aujuláról is, aki önvallomása szerint az előző életbe való visszatérés terapeutája, emellett hipnoterapeuta és lelki csillagjós. Ja, és nem mellesleg, aki egy előző életében egyiptomi királynő volt.

Pár a 2019-es jóslataiból (ezeket a Metro gyűjtötte össze):

A brit királyi család: Meghan hercegné és Harry herceg tavasszal születendő gyereke lány lesz.

és tavasszal születendő gyereke lány lesz. Katasztrófák: földrengés rázza meg Kínát és Kubát, termésgondok miatt nőnek majd az élelmiszerárak, valamilyen állati influenza is kitör.

Celebek: Taylor Swift bejelenti, hogy eljegyezték, Nicole Kidman terhes lesz, Madonnát a jótékonysági munkája miatt kritizálják, és lesz egy (figyelem meglepetés!) fiatalabb pasija, valamint egy Justin nevű sztár botrányba keveredik.

Aujula 17 évesen vette észre egy meditáció közben, hogy képes látni több korábbi életét is. Volt nő is, férfi is, sőt állat is. Összességében több ezer élete volt már, az egyiptomi kiránynőtől kezdve, egy, a francia forradalom alatt élt tanáron keresztül a szarvasig. Volt olyan, elmondása szerint, amit egy másik univerzumban élt le.

És a jövőbe is lát, a szíriai háborút (megint csak az ő elmondására tudunk alapozni) három évvel annak kitörése előtt megálmodta. Azt állítja, az Apprentice nevű sorozat győztesét is megálmodta, pedig egy részt sem látott belőle. Akkor ezt ki is írta a Twitterrére, és végül, hetekkel később kiderült, igaza is lett.

Mindezek ellenére azt mondja, ő is tudja, hogy nem minden jóslata teljesül feltétlenül 2019-ben:

Ezek a jóslatok 2019-re és az azt követő időkre vonatkoznak, mert némelyik talán csak később valósul meg. Az értelmezés ugyanolyan fontos, mint ezeket a jóslatokat látni. Néha szavakat vagy képeket látok, amiket nem tudok addig értelmezni, amíg nem történik valami, ami miatt visszagondolok és rájövök, ez volt az

– mondta nem túl egyértelműen Aujula.

Kiemelt kép: Facebook