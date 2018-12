Ezek történnek 2019-ben a nő szerint, aki spárgából jósol

Csak feldob pár szál spárgát (már a növényt) és a földre érkezésükből meg tudja jósolni, mi lesz a jövőben a 63 éves Jemima Packington, aki így jövendölte meg a brexitet is – írta a Metro.

Nem is húznánk az időt, ezeket jósolja a 2019-es évre:

a brexittel kapcsolatos félelmek, hogy milyen következményei lesznek a brit gazdaságra, megalapozatlannak bizonyulnak; befejeződik a kereskedelmi háború Kína és az USA között, de utóbbiban nagy gazdasági válság indul, ami az egész világra hatással lesz; egy érdekes új technológiai fejlesztést mutatnak be; az angol női focicsapat nyeri meg a világbajnokságot Franciaországban; újra műsorra kerül a Big Brother (Nagy-Britanniában); a szélsőséges hőmérséklet természetessé válik; a Csillag születik (Lady Gaga és Bradley Cooper filmje) egy díjat nyer az Oscar-gálán; jól ismert brit vállalkozások összeomlanak; az angol krikett- és rögbi csapat sikereket ér majd el; soha nem adtak el még annyi spárgát, mint amennyit 2019-ben fognak.

Az az érzésünk, hogy így egy, az autógumikat a megszállottságig szerető ember is tud jósolni, bár hozzá kell tennünk, hogy Packington 13 darab 2018-as jóslatából 10 bejött. Így például az, hogy Trump találkozni fog az észak-koreai diktátor Kim Dzsongunnal, valamint a kriptovaluta bitcoin árának zuhanásában is igaza volt, ahogy abban is, hogy több könyvet adnak el 2018-ban, mint az azt megelőző évben.

A nő állítja, hogy a földre esett, vagy inkább hajított spárgák mintázatot alkotnak, amelyekből 75-90 százalékos bizonyossággal tud a jövőről beszámolni. 2018-ban 77 százalékban igaza lett.

