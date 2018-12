Van, akinek az élete 33 évesen is Mariah Carey utánzásából áll

A 33 éves skót Jess Meagher élete rendkívüli izgalmakat tartogat minden napra: a fiatal nő ugyanis megszállotja Marian Carey énekesnőnek, akire saját elmondása szerint nagyon hasonlít, és ha ez nem lenne elég, még éneklésben is megpróbál Carey nyomdokaiba lépni. Meagher nem rég elmondta, egy álma vált valóra, amikor megállították az utcán gyanútlan rajongók, mert Mariah Carey-nek hitték.

A Carey-hasonmás egyébként a Facebookon professzinális énekesnőként hirdeti magát, Instagram-oldalán pedig énekes-dalszerzőként, illetőleg profi előadójaként Mariah Carey, Whitney Houston, Alicia Keys, Leona Lewis dalainak. Utóbbi platformra rengeteg olyan képet is feltölt, ahol megszólalásig hasonlít a híres énekesnőre.

Produkciókkal is szokott kedveskedni követőinek, azt az olvasókra bízzuk, hogy eldöntsék, Carey vagy a mű-Carey. Mindenesetre Mariah kisebb sejpítését már gyönyörűen eltanulta a skót nő. Ha azt gondolják, ennél nagyobb dicséret nem létezik egy Carey-hasonmásnak, nagyot tévedtek. Az univerzum mindig tud komolyabb válasszal előállni, főleg, ha a dicséret egy másik Mariah Carey-hasonmástól érkezik:

Egyszer felvette velem egy lány a kapcsolatot, aki Mariah hasonmása szeretett volna lenni, de nem tudott énekelni. Azt szerette volna, ha használhatná a vokálhangomat némelyik videómból, hogy élethűen tudjon fellépni. Egy egy óriási dicséret volt a hangomat illetően

— magyarázta Meagher.

Itt egy kis részlet Carey leghíresebb slágeréből, az All I Want For Christmas Is You-ból:

