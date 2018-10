17 liter hashajtót itattak Bálinttal, aki lenyelt egy pénztárcát a pécsi állatkertben

Ne csinálják utána otthon, főleg azért, mert Bálint egy víziló.

Bele is pusztulhatott volna a pécsi állatkert vízilova abba, hogy lenyelt egy pénztárcát, de szerencsére természetes úton előkerült az erszény – számolt be az RTL, amelynek videójában a lenyelt tárgyat is megmutatta az állat gondozója. Egyben kijött, a cipzár hiányzik róla, de a benne lévő 400 forint maradéktalanul megvan.

Medencetakarítás után történt a dolog, amiben iskolások is részt vettek. Egy kislány az ujján pörgette a pénztárcáját, ami elrepült és beleesett a vízbe. A Bálint nevű víziló odament, bekapta és lenyelte az erszényt. Nagy riadalmat keltett a dolog, hiszen bár a vízilovak szája hatalmas, a bélcsatornájuk szűk keresztmetszetű, így egészen kicsi idegen testek is öltek már meg vízilovakat.

Altatásban, endoszkóppal megkeresni és kipiszkálni a pénztárcát nagyon kockázatos lett volna, ehelyett úgy döntöttek, hogy hashajtóként nagy mennyiségű paraffinolajat itatnak az állattal. Pécs összes gyógyszertárát körbetelefonálták, és minden paraffinolajat felvásároltak. Ez 17 litert jelent, amit három nap alatt megitattak Bálinttal, a végére előkerült az erszény.

