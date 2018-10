Videón, ahogy az autópályán szembe megy a forgalommal egy kocsi még a balesete előtt

Egy lakókocsit vontató autó ment szembe a forgalommal Nagy-Britanniában, egy autópályán, rossz helyen hajtott rá az útra Dél-Oxfordshire-nél. Több autós a fedélzeti kamerájával fel is vette, ahogy ki kellett térnie a kocsiknak a szembe érkező elől – írta a Daily Mail.

Dash cam footage moments before it happened. Hope this is useful. pic.twitter.com/oknQWBcZj4

— Alex Varga (@AlexVarga_) October 15, 2018