Cardi B-t letartóztatták erőszakos viselkedése miatt

A 26 éves amerikai rappernő nemrég még Nicki Minaj-zsal került összetűzésbe, de korábban is akadták már balhéi. Az egyik ügy most abba a szakaszba jutott, hogy Cardi B-t le is tartóztatták.

A rapper két pultoslánnyal balhézott össze egy sztiptízbárban, ami odáig fajult, hogy üvegekkel, székekkel és egy vízipipával is rájuk támadt. A két dolgozó ugyan nem szorult kórházi ellátásra, de megsérültek, éppen ezért jogi útra terelték az ügyet.

Ha minden igaz, október végén bíróság előtt kell felelnie a nemrég anyává váló Cardi B-nek, akit veszélyeztetéssel vádolnak.

