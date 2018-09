Meleg pingvinpár rabolt el egy fiókát a szüleitől

Pingvindrama: Unge genforenes med forældre

Nyt i sagen om den kidnappede pingvin! 🐧 Efter et døgn måtte vores dyrepasser Sandie gribe ind for at få ungen tilbage til sine forældre. Det udløste en kamp blandt de to pingvinpar, men som erstatning for ungen har Sandie givet de to hanner et pingvinæg, som de kan passe i stedet. Nu er der igen fred og idyl i pingvinanlægget.😄

Közzétette: Odense Zoo – 2018. szeptember 25., kedd