Ariana Grande beharangozta, hogy eltűnik egy időre

Nem ez az első alkalom, hogy Ariana Grande el akar tűnni, egyszer már hirdetett social media szünetet, de talán most tényleg be fogja tartani. Az ok ugyanis, amire hivatkozik, elég komoly, Mac Miller halálával kapcsolatos.

Ariana Grande besokallt az Instagramtól, mégsem bírja nélküle A rajongók kicsit szétszedték, ezért elvileg szünetelteti az Instagram és a Twitter fiókját, gyakorlatilag viszont nem.

Az Instagram kommenteket már korábban letiltotta, mert rengeteg troll jelent meg, akik őt hibáztatták Mac Miller haláláért. A keddi Emmy-gálán sem jelent meg, azután pedig szóvivőjével üzent a rajongóknak, hogy egy időre eltűnik a szemük elől, hogy feldolgozza a közelmúlt eseményeit. Egyelőre vőlegénye, Pete Davidson sem mutatkozott a nyilvánosság előtt.

Kiemelt kép: Nicholas Hunt/Getty Images for MTV