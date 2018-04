Kiss Ramóna szeretné átélni az anyaság érzését

A Barátok közt egykori sztárját, Kiss Ramónát tavaly jegyezte el kézilabdázó párja, Lékai Máté.

A színésznő és vőlegénye ugyan jelenleg távkapcsolatban élnek, de az esküvőjüket már tervezgetik.

Szeretnénk összekötni az életünket hivatalosan is. Sok mindent tartogat még ez az év mindkettőnk számára. A műsorvezetés mellett új színházi kihívások is várnak rám, ráadásul az idei évben a nézőknek is tartogatok még meglepetéseket