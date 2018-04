Szerintetek milyen érzés, amikor várjátok egy izgalmas meccs végét, de akkor jön egy reklám a semmiből és az utolsó másodpercben

Történt ugyanis, hogy a Spurs Los Angelesben vendégeskedett a Lakersnél, a meccs elég szoros volt, még az utolsó pillanatokban is döntetlenre állt. Egyetlen másodperccel a vége előtt, 108-108-as állásnál a hazaiak játékosa, Josh Hart levált az emberéről és szinte egyenesen a palánk felé robogott, amikor

egy férfi mosolyogva felvette a telefonját.

Egészen pontosan egy reklám indult el, ami pont abban a századmásodpercben került a képernyőre, amikor Hart a levegőben elengedte a labdát. A nézők így ÖRÖKRE elveszítették AZT a pillanatot, ami a sportnak a lényegét adja. Mutatjuk:

OH COME ON pic.twitter.com/2AkQ9Nw7dU

— Deadspin (@Deadspin) April 5, 2018