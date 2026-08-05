Egyre több helyen van 40 Celsius-foknál is több, ismét megdőlhet az abszolút melegrekord

Egyre többfelé emelkedik 40 fok fölé a hőmérséklet, délután 42 fok is lehet, ismét veszélyben az abszolút rekord – írja az Időkép. Erre a napra vonatkozóan eddig egy 1905-ös orosházi mérés tartotta a rekordot, akkor kereken 40 fokot mértek. Ehhez képest ma alig múlt el dél, máris megdőlt a napi melegrekord,

Budakalászon már 41,0 fokot mutatott a hőmérő.

A hőmérséklet a következő órákban, nagyjából délután 3–4 óráig tovább emelkedik, helyenként a 42 fokot is elérheti. Vagyis ismét veszélybe kerül az abszolút melegrekord, ami idén nyáron másodjára dőlhet meg. Az előző hőhullám során, június 30-án Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek, jelenleg ez a csúcstartó.