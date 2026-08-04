melegidőjáráshőségforróság
A következő élő közvetítés része Magyar Péter a Paksi Atomerőműből: Dereng az alagút végén a fény

Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 08. 04. 15:02
Varga Jennifer / 24.hu

Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos a HungaroMet Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus – elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi – betegségben szenvedők, az anyagcsere-betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók.

A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása.

A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
„Magyar úr, még mindig túl drága?” – váratlan üzenet érkezett Moszkvából
Több rendőrautó és mentő érkezett a balatonfüredi apartmanhoz, haláleset miatt vizsgálódnak
Erős Antónia és Szellő István máris odaszúrtak az új TV2 Híradónak
Fluxuskondenzátor, protonágyú, dementorok – felismered egy szóból, melyik filmre gondoltunk?
Előbb a népharag csapott le az MTV-re, aztán jött Magyar Péter kommentje
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik