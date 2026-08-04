Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos a HungaroMet Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus – elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi – betegségben szenvedők, az anyagcsere-betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók.

A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása.

A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás.