melegidőjáráshőségforróság
A következő élő közvetítés része 40 fok feletti hőség kedden, a Duna vízszintje emelkedik, Paks még üzemel – Magyar szerint túl vagyunk a legkritikusabb éjszakán

Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa hétfőn

Varga Jennifer / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 08. 04. 10:28
Varga Jennifer / 24.hu

A HungaroMet Zrt. azt írta, hogy

hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa.

Ugyanis a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius-fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius-fok között alakult.

Mint írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi, a kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius-fok felett alakult a maximum-hőmérséklet.

A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget. Eközben Dél-Európa több országában erdőtüzekkel küzdenek.

A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év huszadik olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius-fokot. Erre korábban még nem volt példa. A korábbi rekord 1995-ös, akkor 19 ilyen nap volt.

HungaroMet Zrt. / Facebook

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
A kormány megreformálja a támogatott hitelezést
Fluxuskondenzátor, protonágyú, dementorok – felismered egy szóból, melyik filmre gondoltunk?
Nem kegyelmezett az UEFA a Fradi Európa Liga-ellenfelének
Mintha meg sem történt volna az elmúlt 16 év – ilyen volt a TV2 új híradójának első adása
„Amit odabent láttam, döbbenetes volt, mindennek a legalja” – forrnak az indulatok a kertvárosban működő tömegszállás miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik