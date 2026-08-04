Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa hétfőn

A HungaroMet Zrt. azt írta, hogy

hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa.

Ugyanis a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius-fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius-fok között alakult.

Mint írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi, a kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius-fok felett alakult a maximum-hőmérséklet.

A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget. Eközben Dél-Európa több országában erdőtüzekkel küzdenek.

A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év huszadik olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius-fokot. Erre korábban még nem volt példa. A korábbi rekord 1995-ös, akkor 19 ilyen nap volt.