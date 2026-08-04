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A következő élő közvetítés része Magyar Péter a Paksi Atomerőműből: Dereng az alagút végén a fény

Magyar Péter: Négy dolgon múlik, le kell-e állítani Paksot

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 08. 04. 15:59
Varga Jennifer / 24.hu

Már 3 centiméterrel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna vízszintje. A 2-es blokk négyes turbinája üzemszerűen, stabilan termel.

– írja Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Hozzáteszi, hogy több dolgon múlik, hogy le kell-e állítani a paksi atomerőművet a következő napokban, illetve újra lehet-e indítani a leállított turbinákat:

  • Egyrészt a paksi szakemberek munkáján (ezzel szerinte biztosan nem lesz gond);
  • valamint, hogy stabilizálódik-e a dunai vízszint az osztrák vízgyűjtőkre várt nagyobb mennyiségű csapadék megérkezéséig;
  • sikerül-e ebben a soha nem látott helyzetben mind a félmillió alkatrész, berendezés hibamentes működését fenntartani;
  • valamint, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan az gerebellenállás.
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