Magyar Péter: Négy dolgon múlik, le kell-e állítani Paksot

Már 3 centiméterrel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna vízszintje. A 2-es blokk négyes turbinája üzemszerűen, stabilan termel.

– írja Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Hozzáteszi, hogy több dolgon múlik, hogy le kell-e állítani a paksi atomerőművet a következő napokban, illetve újra lehet-e indítani a leállított turbinákat: