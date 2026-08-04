Magyar Péter: Négy dolgon múlik, le kell-e állítani Paksot

Már 3 centiméterrel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna vízszintje. A 2-es blokk négyes turbinája üzemszerűen, stabilan termel.
– írja Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Hozzáteszi, hogy több dolgon múlik, hogy le kell-e állítani a paksi atomerőművet a következő napokban, illetve újra lehet-e indítani a leállított turbinákat:
- Egyrészt a paksi szakemberek munkáján (ezzel szerinte biztosan nem lesz gond);
- valamint, hogy stabilizálódik-e a dunai vízszint az osztrák vízgyűjtőkre várt nagyobb mennyiségű csapadék megérkezéséig;
- sikerül-e ebben a soha nem látott helyzetben mind a félmillió alkatrész, berendezés hibamentes működését fenntartani;
- valamint, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan az gerebellenállás.