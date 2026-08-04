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A következő élő közvetítés része Magyar Péter a Paksi Atomerőműből: Dereng az alagút végén a fény

Magyar Péter: Jó látni, hogy valahol dereng az alagút végén a fény

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 08. 04. 14:44
Varga Jennifer / 24.hu

Magyar Péter többedmagával járta be a paksi atomerőművet, elkísérte Tóth Péter, Ruff Bálint és Kapitány István is. Helyszíni élő bejelentkezésében megismételte, hogy éjszaka egy leállás közeli helyzet állt elő, jelenleg nyolc turbinából egy üzemel. Mindössze néhány milliméterre voltak ettől. „A jó kapusnak van szerencséje: amikor pár milliméteren volt a vízállás, abbamaradt a csökkenés, és elkezdett növekedni a vízszint” – mondta a miniszterelnök.

Az erőmű munkatársain biztosan nem fog múlni az, hogy működőképes maradjon ez a turbina, és ha a vízszint emelkedés megengedi, visszakapcsolható legyen a többi, mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a vízszint stagnálás átváltott egy lassú emelkedésre.

Mindenki azt várja, hogy csütörtök környékén nagyobb eső eshet az osztrák vízgyűjtő területeken, mondta Magyar.

A nukleáris biztonság nincs veszélyben: ez akkor sem fog változni, ha az utolsó, még működő turbinát is leállítják.

A fogyasztás tegnap és tegnapelőtt is a tervezett érték alatt volt, köszönhetően a lakosság és a vállalatok önmérsékletének.

Folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban. Cselekedjük meg, amit megkövetel a haza. Jó látni, hogy valahol dereng az alagút végén a fény, mert péntekre hidegfrontot jósol a meteorológia

– mondta Magyar, megjegyezve, hogy kritikus napok előtt állunk.

Miután túljutunk a mostani válsághelyzeten, le kell vonni a tanulságokat, mindent ki kell vizsgálni, és sebességet kell váltani a klímaváltozás elleni védekezés terén, mondta a miniszterelnök.

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