G7: Már nem csak a vízszint a baj, túl meleg lehet a Duna Paksnál

A Dunában ugyan most is van annyi víz, ami elegendő lenne az erőmű hűtéséhez, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony vízállás, így a feladatukat nem tudják ellátni. Az atomerőmű termelésének drasztikus csökkentésére tehát a vízállás miatt került sor, ám mostanra nem ez az egyetlen probléma. Ha a szivattyúk el is tudnák látni a feladatukat, a vízhőmérséklet miatt akkor sem termelhetne teljes kapacitáson az erőmű, írja a G7.

A lap azt írja, a hazai szabályozás szerint a paksi erőmű addig működhet gond nélkül, amíg a hűtővíz bebocsátásának pontjától a folyón lefelé 500 méterre nem éri el a Duna hőmérséklete a 30 Celsius fokot. Azt, hogy a meleg víz miatt vissza kelljen fogni Paksot, a Fidesz-kormányok alatt nem fordult elő, bár ebben némi trükközés is segített.

Tegnap Paksnál 29,2, Domborinál 29,5 fok volt a legmagasabb vízhőmérséklet.