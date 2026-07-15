Hogyan dolgozhatott egyszerre öt helyen az egykori megafonos Szűcs Gábor?

A Nemzetgazdasági Minisztériumban végzett főosztályvezetői munkájával párhuzamosan kizárólag tudományos tevékenységet folytatott, ami nem volt összeegyeztethetetlen a kormányzati pozícióival – nyilatkozta a Telexnek Szűcs Gábor fideszes parlamenti képviselő, korábbi megafonos inlfuenszer.
A portál arra kérdezett rá a képviselőnél, hogy a leadott vagyonnyilatkozata szerint az elmúlt három évben több helyről is adóköteles jövedelemhez jutott, de ezek mellett kevésbé jövedelmező megbízásai is voltak.
Szűcs Gábor vagyonnyilatkozatáról lapunk is írt korábban. Eszerint a volt megafonosból fideszes képviselővé avanzsált Szűcsnek jól fizetett a kormánypropaganda: hat helyről is kapott milliós fizetést (1 és 5 millió forint között) az elmúlt három évben:
- a Megafon véleményvezérként,
- az Alapjogokért Központ elemzőjeként,
- tanácsadóként a Nitro Digital Kft.-től,
- főosztályvezetőként a Nemzetgazdasági Minisztériumtól,
- újságíróként a BL Nonprofit Kft.-től,
- valamint szerkesztő-újságíróként a European Conservative-tól.
A Telex további három jövedelemszerző munkát is említ Szűccsel kapcsolatban:
- a XXI. Század Intézetnél elemzőként havi bruttó 500 ezer és 1 millió forint között,
- a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány elemzőjeként havi bruttó 200 ezer és 500 ezer forint között;
- valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara koordinátoraként havi bruttó 200 ezer és 500 ezer forint között keresett.
Szűcs a Telexnek azt mondta, az imént felsorolt kilenc munka az elmúlt három évre vonatkozik, és azokat nem lehet úgy kezelni, mintha egy időben végezte volna.
A legtöbb munkakört egyszerre 2026-ban töltötte be: párhuzamosan ötöt.
Szűcs Gábor a Telexnek megosztott néhány részletet a kétségtelenül rendkívül sikeres életpályájáról. Mint a lapnak elmondta, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán diplomázott, az egyetem mellett két éven keresztül gyakornok volt egy ügyvédi irodában, utána alapvetően a politikában helyezkedett el, főosztályvezetőként pedig jogi-adminisztrációs munkát végzett a minisztériumokban.
A lap rákérdezett, miért nem található meg az életrajza a parlament honlapján.
Nem volt időm összeállítani, mert nem tartottam fontosnak, és nem is volt kötelező
– válaszolta a fideszes képviselő. Korábban a Vastagbőr blog kikérte a volt nemzetgazdasági tárcától Szűcs pontos fizetési összegét is, e szerint főosztályvezetőként kezdetben bruttó 1 290 000 forintot kapott, két hónapon keresztül pedig bruttó 1 619 500-et. A jelenlegi tiszteletdíja a parlamenti munkáiból bruttó 3 055 483 forint.
A fideszes képviselő állítása szerint a minisztériumi munkájával párhuzamosan kizárólag tudományos tevékenységet folytatott, ami nem volt összeegyeztethetetlen a kormányzati pozícióval – írja a Telex.