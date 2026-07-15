szűcs gábormegafonvagyonnyilatkozatfőosztályvezető
Belföld

Hogyan dolgozhatott egyszerre öt helyen az egykori megafonos Szűcs Gábor?

Varga Jennifer / 24.hu
Szűcs Gábor a Fidesz–KDNP „Stop Önkény!” címmel szervezett tüntetésén 2026. július 9-én a Sándor-palota előtt.
24.hu
2026. 07. 15. 06:57
Varga Jennifer / 24.hu
Szűcs Gábor a Fidesz–KDNP „Stop Önkény!” címmel szervezett tüntetésén 2026. július 9-én a Sándor-palota előtt.

A Nemzetgazdasági Minisztériumban végzett főosztályvezetői munkájával párhuzamosan kizárólag tudományos tevékenységet folytatott, ami nem volt összeegyeztethetetlen a kormányzati pozícióival – nyilatkozta a Telexnek Szűcs Gábor fideszes parlamenti képviselő, korábbi megafonos inlfuenszer.

A portál arra kérdezett rá a képviselőnél, hogy a leadott vagyonnyilatkozata szerint az elmúlt három évben több helyről is adóköteles jövedelemhez jutott, de ezek mellett kevésbé jövedelmező megbízásai is voltak.

Szűcs Gábor vagyonnyilatkozatáról lapunk is írt korábban. Eszerint a volt megafonosból fideszes képviselővé avanzsált Szűcsnek jól fizetett a kormánypropaganda: hat helyről is kapott milliós fizetést (1 és 5 millió forint között) az elmúlt három évben:

  • a Megafon véleményvezérként,
  • az Alapjogokért Központ elemzőjeként,
  • tanácsadóként a Nitro Digital Kft.-től,
  • főosztályvezetőként a Nemzetgazdasági Minisztériumtól,
  • újságíróként a BL Nonprofit Kft.-től,
  • valamint szerkesztő-újságíróként a European Conservative-tól.

A Telex további három jövedelemszerző munkát is említ Szűccsel kapcsolatban:

  • a XXI. Század Intézetnél elemzőként havi bruttó 500 ezer és 1 millió forint között,
  • a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány elemzőjeként havi bruttó 200 ezer és 500 ezer forint között;
  • valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara koordinátoraként havi bruttó 200 ezer és 500 ezer forint között keresett.

Szűcs a Telexnek azt mondta, az imént felsorolt kilenc munka az elmúlt három évre vonatkozik, és azokat nem lehet úgy kezelni, mintha egy időben végezte volna.

A legtöbb munkakört egyszerre 2026-ban töltötte be: párhuzamosan ötöt.

Szűcs Gábor a Telexnek megosztott néhány részletet a kétségtelenül rendkívül sikeres életpályájáról. Mint a lapnak elmondta, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán diplomázott, az egyetem mellett két éven keresztül gyakornok volt egy ügyvédi irodában, utána alapvetően a politikában helyezkedett el, főosztályvezetőként pedig jogi-adminisztrációs munkát végzett a minisztériumokban.

A lap rákérdezett, miért nem található meg az életrajza a parlament honlapján.

Nem volt időm összeállítani, mert nem tartottam fontosnak, és nem is volt kötelező

– válaszolta a fideszes képviselő. Korábban a Vastagbőr blog kikérte a volt nemzetgazdasági tárcától Szűcs pontos fizetési összegét is, e szerint főosztályvezetőként kezdetben bruttó 1 290 000 forintot kapott, két hónapon keresztül pedig bruttó 1 619 500-et. A jelenlegi tiszteletdíja a parlamenti munkáiból bruttó 3 055 483 forint.

A fideszes képviselő állítása szerint a minisztériumi munkájával párhuzamosan kizárólag tudományos tevékenységet folytatott, ami nem volt összeegyeztethetetlen a kormányzati pozícióval – írja a Telex.

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