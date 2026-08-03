Elhalasztanák a most szombati munkanapot az energiaválság és a kánikula miatt

Az augusztus 20-i, összesen négynapos hosszú hétvége miatt szombaton elméletileg munkanap lenne (a péntekre eső augusztus 21-ét dolgoznánk el), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) azonban javasolja, hogy napolják ezt el a körülményekre való tekintettel. A kamara a javaslatcsomagját már el is küldte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek.