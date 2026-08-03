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Elhalasztanák a most szombati munkanapot az energiaválság és a kánikula miatt

Hegedüs Róbert / MTI
admin Rugli Tamás
2026. 08. 03. 08:50
Hegedüs Róbert / MTI

Az augusztus 20-i, összesen négynapos hosszú hétvége miatt szombaton elméletileg munkanap lenne (a péntekre eső augusztus 21-ét dolgoznánk el), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) azonban javasolja, hogy napolják ezt el a körülményekre való tekintettel. A kamara a javaslatcsomagját már el is küldte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek.

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