Az augusztus 20-i, összesen négynapos hosszú hétvége miatt szombaton elméletileg munkanap lenne (a péntekre eső augusztus 21-ét dolgoznánk el), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) azonban javasolja, hogy napolják ezt el a körülményekre való tekintettel. A kamara a javaslatcsomagját már el is küldte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek.
A következő élő közvetítés része Megkezdődtek a legforróbb napok, ma még nem állítják le a paksi atomerőművet
Elhalasztanák a most szombati munkanapot az energiaválság és a kánikula miatt
Hegedüs Róbert / MTI
Hegedüs Róbert / MTI
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